Haro: el proyecto de acabar el estadio y hacer la nueva ciudad deportiva

El presidente del Betis, Ángel Haro, junto con Lorenzo Serra Ferrer, ha estado presente también en Cope Sevilla para habar de varios temas importantes para el bético, como terminar el estadio y hacer la nueva ciudad deportiva:

La paz social

"Lo que ha pasado es que ha habido una tranquilidad institucional. Ha sido clave salir de los juzgados y después se han hecho las cosas bien. Todos en el club estamos ilusionados con un este proyecto".

Dinero para fichar

"Algo, algo hay. El presupuesto es casi 130 millones de euros salvo algunas plusvalías que podamos tener durante el año. Podemos tener algo más con la Europa League".

Terminar el estadio

"El anillo del estadio es un anhelo. Queremos terminar el estadio pero tenemos que tener más potencial económico. Dos o tres años en Europa League va a permitir afrontar la obra del estadio. Que no empezaría el año que viene. De las soluciones que se contemplan, la reubicaciones son muy complicadas. Tenemos que establecer la fórmula. Haríamos una consulta a todos los béticos. El traslado al Olímpico es una opción, tenemos que valorarla. Parece que ahora no se puede ir por la cubierta pero a medio plazo entiendo que estará en condiciones. La obra del estadio duraría en torno a un año y medio".

La ciudad deportiva

"Necesitamos una buena ciudad deportiva y vamos a tener una de las mejores de Europa. Va con buen ritmo en cuanto a procedimiento administrativo. En enero podemos tener novedades importantes. Antes de que termine la temporada creo que la podemos empezar. Va a ser una ciudad deportiva por fases. En una primera fase podíamos ter seis campos adicionales, en total por encima de 50 hectáreas".

Compra de Lo Celso

"Es cedido con opción a compra y habrá que materializarla. No es demasiado y las forma de pago que son tres años es cómoda".

El peor momento

"A nivel de estructura del club, era el club muy plano a la hora de la toma de decisiones y esto en una sociedad que pretende avanzar es complicado. Lo más complicado es la situación institucional. Los conflictos. Se habla de temas jurídicos, legales. En menos de dos años, cuatro juntas. Perdías mucha energía en temas que no eran fundamentales, ahora hay que congratularse de que estamos en otro momento. El club es de todos los béticos, club blindado a capital extranjero es una garantía de éxito. Estamos satisfechos".

Obras en Europa

"La forma de ir creciendo es estar ahí año tras año en Europa. Si se tiene una política responsable económica el propio negocio del fútbol genera dinero para poder acometer estas inversiones de manera razonada".

Trabajo del míster

"En el Betis todos somos discutibles, lo más importante es el Betis. Estamos satisfechos con Quique, el equipo que se ha formado es muy bueno pero él está haciendo un buen trabajo".

Capital extranjero

"Respeto lo que haga cada uno. No debo hablar de Sevilla. No me gustaría echar leña al fuego. En el Betis se ha hecho un gran trabajo para que eso no ocurra. Es muy complicado que alguien obtenga el 51%. Y nuestra postura no es la de vender sino la de que el Betis siga creciendo".

Idea de no vender

"Muy mal me tendría que ir la vida para tener que vender yo mis acciones. Josemi está también en la misma línea".

Venta de Fabián

"Fabián ha hecho bien las cosas en un momento determinado que el Nápoles le quería. Se amplió el contrato y la cláusula, le daban buenas condiciones y al final pagaron la cláusula y el Betis poco puede decir, pero Fabián se portó muy bien. Fue una operación buena para todas las partes".

Beticismo

"El Betis se vive como lo que es muy pasional, cuando uno pierde está de luto. Es un momento duro cuando se pierde y si se gana hay euforia. Hay que tomarlo como tal".