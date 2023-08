Isco: "Tras el 0-2, nos hemos equivocado con ese paso atrás"

Primera derrota del Betis en el curso 2023/24 tras un 0-2 a favor. El bético que hizo el segundo gol de los verdiblancos fue Isco Alarcón, que se estrenó como realizador en el equipo con un golpeo preñado de calidad. Una pena lo que vino después. Así lo vio el malagueño: "Es una pena, después de como se nos había puesto el partido de cara hemos dado un paso atrás, hemos especulado con el resultado y en este campo, donde la afición aprieta tanto, eso no se puede hacer, esperemos que nos sirva de lección para el futuro".

Insistió el fichaje bético en lo mismo: "Inconscientemente nos echamos un poco atrás, hemos dudado si salir o no, y luego llegaron dos penaltis complicados que nos han penalizado, no los he visto, el primero dicen que puede ser dudoso, el segundo lo pisa y hoy con el VAR cualquier pisotón o cualquier te lo pueden pitar. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que después del 0-2 nos hemos equivocado, y aprender de los errores".