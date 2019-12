Joaquín: "Marcar tres goles contra un rival como éste es para estar orgulloso"

Joaquín habló con una indisimulable sonrisa tras la victoria por 3-2 ante el Athletic, en la que hizo el primer hat trick de su carrera deportiva. "Es algo que no creo que vuelva a repetir. No he sido nunca un gran goleador y marcar tres goles en un partido y contra un rival tan grande como es éste es algo para estar orgulloso", dijo el jugador portuense, que se mostró contento con el triunfo ante un rival que considera como directo.

El capitán del Betis puso en relieve el gran arranque de partido de su equipo. "Ha sido una primera parte extraordinaria. Hemos entrado muy bien. Hemos sido un equipo valiente, hemos presionado bien y no hemos dejado que ellos se sintieran cómodos. Creo que hemos hecho unas contras extraordinarias", expresó Joaquín, que aunque reconoció que luego "ha tocado sufrir", considera que el Betis pudo marcar también algún tanto más. "Contento, porque le hemos ganado a un rival directo y seguimos sumando".

"Nosotros sabíamos que ellos iban a tirar para delante. Hemos intentado mantenernos firmes, controlados, que no nos cogieran desorganizados. Aún así creo que hemos sido un equipo valientes a la hora de tirar para delante", continuó el futbolista de 38 años. Además, puso en alza que el Betis se está mostrando "fuerte en casa".