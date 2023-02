Joaquín, a 10 partidos de Zubizarreta

Más cerca del récord. Joaquín fue uno de los protagonistas de la remontada del Betis en el Martínez Valero y ya está a 10 partidos de la marca de Zubizarreta, que con 622 encuentros es el futbolistas con más partidos en Primera División.

Camino de los 42 años, el futbolista bético ha tenido protagonismo en las dos últimas citas del conjunto verdiblanco, ante el Betis y el Elche y suma ya 612 partidos, a falta de 15 jornadas para que termine esta campaña. Igualar o superar esa marca está en su mano... y en la de Manuel Pellegrini.

"Si lo consigo, bienvenido será. Intento disfrutar del momento y no pensar en lo del récord, pero inconscientemente sabes que cada vez queda menos. Sin embargo, lo más importante ara mí es jugar y sentirme importante y que el entrenador confíe en mí. He tenido 45 minutos y he tratado de aprovecharlos en un partido complicado y con mucho ritmo", explicó el portuense, que añadió: "Se nos había puesto el partido muy complicado. El Elche se está jugando la vida y salió muy agresivo y en los primeros minutos pasaron muchas cosas en nuestra área y nos vimos con el 2-0".

"Tocaba remar y darle la vuelta al marcador y en la segunda parte salimos con el objetivo de marcar pronto en busca de la reacción", indicó el capitán bético, que añadió: "Queríamos entrar al partido intensos y concentrados, porque sabíamos que iba a ser complicado. No esperábamos ir perdiendo a los 10 minutos por 2-0- Si estás en tu área metido pasan cosas como el penalti de Abner y en la segunda parte jugamos de otra forma y fuimos a por la portería contraria".