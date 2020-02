Joel Robles, portero del Betis, reconoció que se marchan "fastidiados" de Butarque tras el empate con el Leganés y en alusión a la expulsión en el tiempo añadido de su compañero Borja Iglesias dijo que no van a buscar excusas aunque en "todos los partidos pasa algo".

"Nos vamos fastidiados porque en la primera parte no nos encontramos y en la segunda nos metimos en su campo, tuvimos ocasiones, pero no pudo ser", dijo Joel, en la zona mixta del estadio de Butarque.

El portero bético habló de la expulsión del delantero Borja Iglesias, que vio la cartulina roja tras empujar a un integrante del banquillo del Leganés en el tiempo añadido. "Sólo le ha empujado un poquito y no va con intención de agredir. No vamos a buscar excusas, pero todos los partidos nos pasa algo. Son cosas que no se pueden controlar y solo queda seguir luchando. No nos vamos a rendir porque este equipo está capacitado para estar en Europa", declaró Joel, que dio su punto de vista acerca de la actuación de los árbitros.

"En momentos puntuales los árbitros nos han perjudicado, pero también se confunden. No hay que abusar, son profesionales, tienen errores y ya está", señaló.

Con 29 puntos en la clasificación, a nueve de la zona europea, el objetivo europeo del Betis cada vez se ve más lejos. "Quedan 45 puntos en juego y opciones hay. Somos capaces de todo, hemos hecho grandes partidos contra grandes rivales y estamos mentalizados porque creo que este equipo puede estar en Europa", finalizó.