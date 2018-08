Loren, mimos para el gol

El Betis lleva dos jornadas consecutivas sin marcar, y afronta el derbi con el objetivo de romper esa mala racha y, sobre todo, conseguir una victoria. Y en eso piensa uno de los referentes de la delantera verdiblanca en estos momentos, Loren, que ayer recibía mimos para recuperar la senda del gol el próximo domingo.

"Ojalá pueda repetir y sea el gol de la victoria. Es muy bonito marcar en estos partidos, más en casa como me paso el año pasado", aseguró el punta marbellí, en Radio Sevilla, confiando en que el cuadro verdiblanco recupere la pólvora mostrada en pretemporada: "La verdad es que no esperábamos este comienzo. Es cuestión de meter la pelota, que es lo que nos ha faltado. Hemos dominado, jugado al fútbol… Falta meterla, y eso en pretemporada lo hacíamos".

Loren, con la confianza en volver a ver a portería ante el Sevilla, entiende que en el derbi "no hay favorito. Aunque un equipo sea inferior a otro, que no es el caso, esto se iguala en los derbis. No es un partido más, se vive de manera diferente".

Loren también analizó al conjunto de Nervión: "Es un rival que tiene un equipazo. Tienen grandes jugadores, pero me gusta Banega que por su juego es de admirar". Por último, defendió el trabajo de los delanteros del Betis. "Lo que la gente ve son los goles, pero nos dedicamos también a ayudar al equipo. No sólo el gol, sino trabajo para el equipo. Fijando centrales o movimientos para que otros compañeros se aprovechen", concluyó el artillero bético, que recibe mimos para volver a marcar en el derbi y ayudar a su equipo a estrenar el casillero de victorias.