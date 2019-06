Serra Ferrer: "El Big Data es una herramienta útil, pero el ojo clínico es mucho más certero"

El tema de los fichajes y el famoso Big Data, también ha sido tratado por Lorenzo Serra Ferrer en la rueda de prensa de despedida.

El Big Data

"Es una máquina fenomenal que hay que saber utilizar. Hay personas que tienen que hacer esta función. Creo que las personas que se dedican al fútbol, como es mi caso, en la élite. Esta herramienta es útil, pero el ojo clínico es mucho más certero porque la máquina no distingue si puede jugar en el Betis o el Sevilla, esto es un error de la máquina y fiarse de esto no lo es todo".

Fichajes

"Todos, cada uno de los jugadores los ficha el Betis. Si yo he participado en unas cosas y es verdad que el presidente y Josemi han participado en cerrar los números. Yo no cerraba los números ni las comisiones, pero el que hablaba con Maxwell era yo, el que hablaba con el padre de Lo Celso era yo… pero entiendo que esto es un fichaje del Betis".

Cambios en la secretaria técnica

"No, no es una cosa mía. Todo se puede mejorar, pueden entrar personas de perfil alto. Creo que son dos personas nuevas que ya han estado en el club y a que ahora vuelven. No las conozco, estuvieron en una etapa no beneficiosa a nivel de resultados, pero no pasa nada".