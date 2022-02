Lovren, Alip y Krytsyuk, bajas para el Zenit - Betis

El Zenit contará con las ausencias de tres jugadores para el duelo ante el Betis, después de que el propio Sergey Semak, entrenador del equipo, haya confirmado que Lovren y Krytsyuk no se encuentran recuperados, mientras que Alip no está inscrito en la competición.

"Lovren no está listo, Alip no está registrado para la Europa League; no tuvimos la oportunidad de inscribirlo. Krytsyuk, finalmente, ha comenzado ahora a entrenarse. No hay problemas con otros jugadores", señaló Semak sobre el estado de su plantilla.

El central Lovren cayó lesionado en el penúltimo amistoso disputado en el Algarve, lo que incluso le hizo abandonar en muletas la concentración. El defensa, una de las piezas importantes, sufrió un lesión de ligamentos en el tobillo y no ha llegado a tiempo para el duelo ante el Betis.

Mientras tanto, el meta Krytsyuk, habitualmente titular, ha comenzado a ejercitarse esta semana, después de que ni siquiera viajase a la concentración en tierras portuguesas. El portero no podrá jugar el partido de ida ante el Betis, por lo que Semak deberá elegir entre el joven Odoevsky, que ha disputado la mayor parte de los minutos en la pretemporada, y Kerzhakov, un portero veterano y con más experiencia.