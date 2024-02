Luis Rioja, el posible fichaje que llega como rival

Cuando se acercaba el final del mercado de invierno y al tiempo que tomaba cuerpo la posible venta de Luiz Henrique, un nombre resonó en el entorno verdiblanco para reforzar las bandas. Fue el de Luis Rioja, bético confeso que vio cómo el tren para fichar por el equipo de sus amores pasaba de largo por la falta de acuerdo entre clubes.

"Si empezamos a hablar sobre nombres que han sonado o que han estado cerca de venir no terminamos. Yo no hablo sobre los jugadores del rival ni de futbolistas que no están en el plantel", indicó Manuel Pellegrini en la previa del encuentro. También fue cuestionado al respecto Luis García Plaza, técnico del cuadro vitoriano, seguro de la profesionalidad de su futbolista: "Hablamos con él bastantes veces y espero que no le afecte. A partir de ahí, a cada uno lo motiva o le afecta de una forma diferente. En teoría lo debería motivar. Juega ante un equipo que lo ha querido en invierno y espero que pueda ser uno de los futbolistas destacados. Pienso que va a dar un gran rendimiento", indicó.

El fichaje no se produjo porque, sencillamente, la oferta del Betis fue demasiado baja. No llegó nunca a acercarse a lo que pedía el Alavés y no hubo negociación entre clubes, aunque sí contactos con el jugador para conocer su predisposición.

Con contrato hasta 2025, en la próxima ventana veraniega se podrían retomar los contactos, ya que si no el próximo enero el sevillano será libre para negociar con quien quiera y marcharse gratis. Este verano el Alavés todavía podría hacer algo de caja por un jugador clave en el plantel vasco.