Luis Rioja se queda en el Alavés

Luis Rioja no vestirá de verdiblanco, de momento. El Betis lo intentó hasta última hora pero el sevillano no podrá recalar, ya que el conjunto verdiblanco apostó fuerte por traer a Fornals y Chimy Ávila invirtiendo lo ingresado por la venta de Luiz Henrique. Para la llegada del jugador de las Cabezas de San Juan debía haber otra venta, pero no llegó una oferta en firme por Willian José ni William Carvalho de manera que no se pudo acometer su fichaje.

En cualquier caso, con la buena sintonía entre el jugador y el Betis, el equipo heliopolitano lo intentará en verano de nuevo, ya que tiene contrato hasta 2025 y si el cuadro vitoriano quiere sacar tajada alguna deberá venderlo en el siguiente mercado.

Lo cierto es que sin Luis Rioja el Betis pierde potencial en las bandas, ya que han salido Luiz Henrique y Juan Cruz, cedido al Leganés aunque el hispano-argentino no ha tenido muchas oportunidades esta campaña. Se queda sin dos extremos y llegan jugadores que pueden actuar en la banda, aunque con la querencia de irse para la zona central.