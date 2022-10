Malestar en las redes con Gavi por olvidarse del Betis en la gala del Balón de Oro

Numerosos aficionados del Real Betis Balompié están expresando en las redes sociales su malestar con Pablo Martín Páez Gavira, Gavi en el mundo futbolístico, después de que el centrocampista del Barcelona sólo tuviera palabras de agradecimiento y vínculo con el club catalán en su discurso al recoger el Premio Kopa en la gala del Balón de Oro, que tuvo lugar en París este lunes.

El jugador, internacional absoluto ya con España y que nació en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca en agosto de 2004, mostró su agradecimiento "a mi familia y la gente que ha estado en los malos momentos y los buenos, al club de mi vida, el Barça, a los compañeros, y a todos los que me han ayudado a estar aquí". Y se despidió con un "muchas gracias y visca el Barça".

Gavi, de 18 años, se convierte en el cuarto jugador que recibe el trofeo Kopa, creado en 2018 y que, además de a Pedri, ha recompensado a Kylian Mbappé y a Matthijs de Ligt, mientras que en 2020 no se entregó por la pandemia.

Las reacciones al olvido de Gavi, bético de cuna y que dio sus primeros pasos en la cantera heliopolitana antes de que el Barcelona se lo llevara con 11 años de edad, en el año 2015, se vienen sucediendo durante la mañana.

Así, @PoligonoEl critica su talante desagradecido con el Betis: "El Barsa (sic) será ya el club de su vida, pero hubiera sido un detalle acordarse del club de sus orígenes".

En la misma línea va el tuit de @Cascales9:

No he visto en mi vida un tweet, foto o gesto de Gavi con el Betis. Se fue siendo un niño, lo han formado, criado y hecho futbolista allí. Seamos un poco más serios, que no tiene nada que ver con nosotros https://t.co/npk4BDtlVc