El entrenador del Betis, Rubi, se ha mostrado en rueda de prensa muy contento por la victoria de su equipo ante el Mallorca, tratando los siguientes temas:

Análisis del partido

"Estoy muy contento porque además creo que hemos hecho una primera parte extraordinaria. Sabíamos que para ganar aquí había que sufrir. El Mallorca trabaja bien, no afloja. Ellos han conseguido meterse en el partido y nosotros hemos fallado contragolpes, pero tranquilidad no ha habido. El equipo ha sabido sufrir".

Dos victorias seguidas y continuidad a la buena imagen

"Se ha conseguido todo eso. Estoy muy satisfecho. La continuidad se ha visto en la primera parte. Aquí ha perdido el Real Madrid, y aquí los equipos tienen que hacer las cosas muy bien para sacar puntos. En la clasificación se escala puestos con victoria y a ver el domingo que viene si logramos la tercera".

Primer triunfo a domicilio

"Por fin ganamos fuera. Estoy satisfecho porque necesitábamos encadenar dos resultados y ahora a ir a por el tercero. En la primera parte se ha visto la calidad de los jugadores, en la segunda sabíamos que el Mallorca no se iba a entregar. Es un equipo aguerrido y para ganar en este estadio sabíamos que teníamos que sufrir".

Partido de Bilbao

"Aqui es un gran rival detrás de otro gran rival. Todos los rivales de Primera son fuertes. Me voy tranquilo, no me hubiera gustado sufrir tanto, pero tuvimos ocasiones para haber sentenciado en la segunda parte. El equipo está implicado y eso me hace estar tranquilo".

Sufrimiento

"Lo que menos me ha gustado es que el partido se descontrolara tanto en la segunda parte. El Mallorca nos ha apretado mucho. Ellos tienen su mérito. Aquí la única forma de solucionarlo teniendo la pelota o haciendo el tercero, no lo hemos hecho y el Mallorca no has llevado al límite".

Cambios

"Ha sido muy bueno que Kaptoum y Diego pueden ayudar al equipo. Han aportado. Nuestra afición está tranquila, los jugadores del Betis van a trabajar al máximo para encadenar más triunfos".

Afición

"Es tremendo, es una cosa de locos. Verlos botando desde el minuto uno. Muy contentos por ellos. Venimos una vez al año y han disfrutado de una victoria y un partido bonito y emocionante".