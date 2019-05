Mendilibar: "Si al Betis les salen las cosas desde atrás, nos puede hacer mucho daño"

La victoria en Mestalla dejó al Eibar con la permanencia prácticamente asegurada y ahora a su entrenador, José Luis Mendilibar, le preocupa que su equipo caiga en una excesiva relajación para el duelo ante el Betis.

"Los jugadores se han entrenado muy bien esta semana y ante eso vas tranquilo y confiado al partido, por lo menos con respecto a lo que has hecho durante la semana. Espero que sigamos igual de motivados que hasta ahora. Hay que intentar quedar lo más arriba posible. Podemos perder los tres partidos, pero que no sea por bajar los brazos y porque nuestras cabezas estén más en las vacaciones que en el juego. Nos faltan tres partidos y espero que podamos competir bien y quedar en una muy buena clasificación. En mi mano está que no exista la relajación. No me vale con cumplir el objetivo principal del club, si podemos ganar posiciones, mucho mejor. Es mejor quedar el noveno que el décimo", afirmó el técnico.

También habló Mendilibar de su rival, un Betis que no llega en su mejor momento. "Tiene muy buenos futbolistas. Últimamente los resultados no han sido buenos, pero su idea es clara de cómo juegan al futbol y eso no creo que lo vayan a cambiar. Han tenido momentos de muy buen fútbol en todas las competiciones. ¿Por qué no van a hacerlo aquí? Estamos nosotros para intentar que no hagan buen fútbol e intentar ganarles", aseguró el entrenador, que resaltó la idea de juego bético: "Su objetivo inicial era poder llegar a Europa, lo tienen complicado porque no dependen de ellos, pero te pueden ganar perfectamente. Nosotros estamos contentos por poder jugar ante un equipo con su estilo de fútbol y también ellos pueden estar contentos de jugar contra nosotros, porque saben que, si las cosas les salen bien desde atrás, nos pueden hacer mucho daño".