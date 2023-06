Miranda, un sub 21 de élite a punto de récord

La selección española debuta mañana en el Europeo sub 21 y Juan Miranda, fijo en las convocatorias tanto con Luis de la Fuente, con quien fue plata olímpica en los Juegos de Tokio, como ahora con Santi Denia, ha sido un fijo en las convocatorias del combinado nacional de la categoría.

El lateral pondrá el colofón en el campeonato continental a una temporada que ha sido la de su consolidación, ya que con la salida de Álex Moreno al Aston Villa de Unai Emery en el pasado mercado invernal el de Olivares se convirtió en el titular del costado zurdo del Betis. Oportunidad que el sevillano agarró con fuerza para ganrse el puesto en el césped. Ha disputado 21 partidos en LaLiga aportando al equipo tres goles y dos asistencias, siete duelos en la Europa League, con tres asistencias, dos partidos en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España. En total acumula en lo que va de curso 31 partidos y más de 2.300 minutos con el conjunto heliopolitano.

En LaLiga Miranda se sitúa en el Top 5 de jugadores menores 25 años que más ataques en profundidad realiza por cada 90 minutos disputados (1.58) y el tercer lateral de cualquier edad del campeonato doméstico español que más destaca en esta métrica.

Miranda será una de las piezas importantes en este Europeo sub 21 que arranca para España este miércoles en Rumania. El jugador del Betis puede batir un récord junto a otros cuatro compañeros en la selección: lograr los triunfos en los Europeos sub 17, sub 19 y, de conseguirlo en este campeonato, sub 21. Hazaña que ningún futbolista en la historia ha conseguido y que encumbraría al jovencísimo lateral bético en la historia de la selección española. Esta experiencia no lo cogerá de nuevas, ya que disputó el anterior Europeo sub 21 en el que España cayó en semifinales frente a Portugal, lo que lo convierte en uno de los jugadores más experimentados de la plantilla.