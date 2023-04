Miranda, la consolidación de otro lateral en el Betis

Cuando en enero Álex Moreno decidió aceptar la oferta del Aston Villa nubarrones negros asomaban por el costado diestro del Betis. El vacío que dejaba el lateral era enorme. En defensa, función en la que ya no salía en las fotos de los goles en contra -aprendió a no complicarse la vida-, pero sobre todo en ataque. Sin embargo, Miranda se ha asentado en una posición que cada día agarra con más fuerza enfundándose la camiseta de titularísimo por mucho que Manuel Pellegrini diga que no hay equipo A y B.

El futbolista de Olivares, héroe de la final de la Copa del Rey de la pasada campaña al anotar el último penalti, se ha hecho con el lateral izquierdo por méritos propios. No lo tuvo fácil, porque Antonio Cordón repuso la marcha del catalán a la Premier con celeridad con Abner y el técnico chileno le dio minutos desde primer ahora. Sin embargo, el alto rendimiento del canterano bético y el bajo del brasileño fueron haciendo que el entrenador helipolitano lo viera claro, pese a las oportunidades que siempre le ha dado al ex jugador del Athlético Paranaense, y hoy por hoy Miranda es su jugador en la banda toda que vez que viene emulando, poco a poco, a Álex Moreno ofreciéndose cada vez más seguro atrás, consciente de que en defensa no debe fallar, y más punzante en ataque.

Es en esa labor en la que Miranda ha dado un paso adelante. Como le pasara a su ya ex compañero, se ha quitado los miedos de no ser señalado con un error en la retaguardia para atacar con más libertad, con más presencia en campo rival, ayudado en este sentido por el juego de un Betis que con Pellegrini quiere ser protagonista con el balón. Con nueve jornadas por delate todavía, ya mejora sus números de la temporada pasada con el mismo número de partidos disputados a estas alturas.

Acumula Miranda 23 encuentros en todas las competiciones: 13 de liga, los mismos que jugó el curso anterior, con 871 minutos disputados; siete en Liga Europa, dos en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España. En total suma 1.721 minutos por los 1.373 de la 2021-22 repartidos en 13 choques en LaLiga (782 minutos), siete en competición continental y tres en el torneo copero -jugó las dos primeras rondas y la final-. La diferencia de minutos disputando el mismo número de choques refleja la importancia que ha cobrado en la plantilla, en la que se ha convertido en uno de los titulares. No en vano, si en la primera vuelta salió de inicio en cuatro de los 19 partidos, ya que Álex Moreno jugó hasta la jornada 16 (hasta el triunfo frente al rayo el 8 de enero antes de la disputa de la Supercopa de España), en la segunda vuelta ha sido titular en nueve de los 10 partidos que se llevan disputados.

El de Olivares ha sido titular en nueve de los diez partidos disputados en la segunda vuelta en LaLiga

Las dos dianas que lleva anotados llegaron en esta parte del curso (frente al Elche y el pasado sábado contra el Espanyol) y suma además tres asistencias en Liga Europa. Álex Moreno la pasada campaña firmó cinco tantos y cinco pases de gol (en 45 partidos), números que todavía le quedan lejos al de Olivares, aunque seguro que mejorará los que firma en la actualidad en las citas que aún le quedan por delante este ejercicio.

Pese a todo no ha tenido fácil Miranda asentarse en una posición en la que la sombra de su predecesor parecía alargada. El futbolista de San Sadurní de Noya se convirtió en una pieza básica en el ataque del Betis por su velocidad y por su capacidad de conexión con los hombres de ataque del conjunto verdiblanco como Borja Iglesias, Fekir y Canales. El cuadro heliopolitano perdió mucho con su marcha, especialmente en las tareas ofensivas, pero poco a poco el sevillano, que sigue siendo un fijo en la selección sub 21, se va quitando la mochila de tener que hacer olvidar a Álex Moreno para hacer su propio camino. Se asoma siempre con peligro en ataque por la banda llegando por sorpresa, aunque no es tan veloz como el catalán, y no duda en disparar cada vez que tiene la oportunidad.

Abner tendrá que seguir ganándose su sitio, aunque lo cierto es que el brasileño no caído de pie en Sevilla. Y no le han faltado oportunidades desde que llegó, pero por una cosa u otra, adaptación, juventud o o que sea, no ha sabido aprovecharlas. Debutó con el Betis en la Copa del Rey cuando Osasuna empató sobre la bocina para, después, superar la eliminatoria y fue titular ya al siguiente partido, en liga frente al Espanyol en el que los de Pellegrini cayeron por 1-0. En total, ha sido titular en siete partidos (cinco en la liga y los dos ante el United) de los que su equipo ganó tres, aunque en dos de ellos tuvo que ser cambiado al descanso (contra el Valladolid y el Elche) porque, ciertamente, las cosas no le estaban saliendo y su banda era un coladero. El lateral izquierdo, de momento es para Miranda y con él se debería jugar Pellegrinis sus opciones en el ambicioso reto, que no objetivo, de clasificarse para la Champions.