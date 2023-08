Pablo Martín: "Se necesita un cambio absoluto del modelo de gestión"

El consejero del Betis Pablo Martín, perteneciente al grupo Siete Pulmones, ha ofrecido su visión sobre la Junta extraordinaria y la aprobación o no de la actual ampliación de capital que solicita el actual consejo del club verdiblanco.

En una entrevista en Cope Sevilla, este consultor financiero y perito judicial económico, desgrana interesantes detalles sobre la actual ampliación, la situación financiera del Betis y su día a día en la entifad de Heliópolis.

¿Sospecha que la entrada de un fondo extranjero es inevitable?

"Tenemos la certeza de que en esta situación lo más probable es que acontezca la pérdida del ‘Betis de los béticos’. ¿A qué corresponde pedir 43 millones de euros y no 60 ó 30? ¿Es la mejor de las fórmulas que había? ¿No se podía haber planteado otra fórmula al accionista por un menor importe? Se le dice al accionista que se ponga en manos del mismo equipo gestor actual del Betis 42 millones nuevos con unos resultados públicos en los que esta compañía (el Betis) ha perdido más de 80 millones de euros en 4 años. Esto se antoja complicado. ¿La fecha de la Junta? No le gusta a nadie. Se podía haber planteado estudiando otras alternativas. Hacerlo en el mes de gasto, como poco, extraño es".

Postura del grupo que representa

"A esta ampliación es lógico oponerse porque hay muchas incógnitas. ¿Por qué son 42 y no 60 ó 15? No hay más alternativas que pedirle al accionista que ponga 365 euros por acción para que siga en la misma situación? Lo más probable que suceda es que no vaya a la ampliación de capital o entre un fondo. Al final se concentra ese capital en pocas manos y estaríamos en la pérdida del ‘Betis de los Béticos’, una composición bonita que podría tener más voces dentro de la estructura actual del club".

¿Beneficia la ampliación en el poder a los actuales dirigentes?

"Yo no hablo de sospechas. Yo hablo de extrañezas. ¿Es normal hacer una ampliación en agosto? La respuesta es no. ¿Hay alternativas? La respuesta es sí. Ahora se plantea de repente esta ampliación cundo se llevan cuatro años con malos números. ¿Por qué no se plantea hablar con CVC para mejorar los fondos propios? ¿Por qué no hemos hablado con esos señores a los que se les debe dinero y se renegocia la deuda? ¿Es la única solución pedirle dinero al accionista sobre unos importes que desconocemos sobre qué se sustentan? La información la lanza el club a finales del mes de julio. El propio CEO informa tres meses antes que se vuelve a la senda del positivismo y tres meses más tarde se anuncia una pérdida en unas cuentas sin auditar. Cuando le pido dinero a alguien debo informarle de por qué, para qué, cuánto y de dónde viene todo".

Voto negativo

"Yo me opongo a esta ampliación. Siete Pulmones se opone a esta ampliación. Eso no cabe que en un futuro, con todas las variables encima de la mesa, se analice si es necesaria pero con un importe inferior, con alternativas. Lo que se aboga desde el grupo es de un cambio absoluto de un modelo de gestión. El trasfondo es: ¿Vamos a seguir dando dinero para el mismo modelo de gestión? Pérdidas de 6 millones en 2020, 34 millones en 2021, 38 millones en 2022 y ya anticipan pérdidas de 2 para este ejercicio. ¿Cuál es la veracidad de la gestión para poner 42 millones en el mismo modelo? Que lo decida el accionista, pero con toda la información explicada. El accionista no sabe el cierre de cuentas a 31 de diciembre de 2022. Se viene de lastrar 80 millones de pérdidas y qué menos que se le permita al accionista el beneficio de la duda".

¿Irán las familias opositoras a la ampliación?

"Estas familias llevan históricamente apoyando el Betis en cualquier situación. No van a dejar ahora de aportar al Betis, pero irán con reticencias ante el modelo gestor actual. Lastramos más de 80 millones en pérdidas. Aquí no se trata de si la ampliación es necesaria o no, se trata de que ésta está mal planteada por falta de información y la necesidad de cambiar algo. Son verdaderas aberraciones económicas y se atribuye todo al Covid. Es un problema de no ser autocrítico. ¿Por qué somos el equipo con peores fondos propios después del Barcelona? Esto lo dice las cuentas de la Liga y sus datos públicos. Deportivamente vamos bien, pero económicamente se ha metido al club en una situación complicada. Mi grupo dice claramente que no podemos seguir con el mismo modelo de gestión".

¿Los miembros de la oposición enviaron un borrador a los actuales gestores del Betis en el que se sentaban las bases de una ampliación de capital y posterior venta?

"Hasta donde mi conocimiento alcanza es a la inversa. Es el señor Galera el que recibe un documento en el que están adheridos el resto de consejeros actuales del club que atienden unas directrices. Este documento ve Galera que no incluye a otras sensibilidades del Betis y personas que deberían estar dentro y se rechaza la propuesta. No tengo constancia alguna de documento del grupo opositor al grupo gestor actual del Betis, pero sí al revés".

Desembolso del accionista minoritario

"El accionista que haya a decidido continuar con el mismo modelo, si mañana acontece acaba entrando un fondo de inversión, no tendrá derecho a la queja. 42 millones de euros en Sevilla no hay tanta gente que los tenga. Tendrán que recurrir a un tercero. El accionista pequeño no puede ir a 365 euros para quedarse como esta".

El día a día en el consejo

"Soy un consejero por cuota de participación. Es una figura de un grupo importante. Sólo hay que ver cómo acaba la relación entre Ángel y Rafael, Ángel y Caro Ledesma, y ahora con Paco Galera. No pueden trabajar con ellos (actuales rectores) y meten a un persona con conocimientos económicos para velar por sus intereses y a nivel particular velo por los intereses del Betis. Eso genera incomodidad para el que tiene que justificar que el club pierde 6 millones, 34… Yo debo tener la información a mi disposición. Yo tengo la información en el club. En mi caso, tengo que ir al club, se habilita una sala, estoy acompañado... ¿Se cumple la noma? Pues como todas las verdades a medias. Mi figura genera discordancia si de verdad existe un pacto en el consejo donde se vota todo lo que digan Josemi y Ángel. La situación es incómoda".

Sin sitio en el palco

"Yo no puedo acudir al palco. No existe una normativa que regule la asistencia al palco. Es presidencial. Y el presidente a mí no me invita. Yo aconsejo que éste no es el camino económico y con buen talante. Cuando uno asesora y da consejos trata de ponerle sentido a las cosas. No tengo sitio en el palco, es el presidente el que determina la invitación. Él piensa que me afecta, y a mí no me afecta. Yo disfruto del Betis con otra forma y tendría otros sitios para ir al estadio. Mi perfil económico en esta situación incomoda tanto que no sé es capaz de guardar la forma y la clase. Cuando no hay norma nace la forma y cuando alguien utiliza esas formas se define como persona. Y esa definición es extensible a hacer una ampliación de capital en el mes de agosto. ¿Esas son las formas? ¿Éste es el modelo de gestión que se quiere para los béticos? La forma, la elegancia, la caballerosidad afecta en todo, en la gestión emocional y económica. A mí ya no me sorprende nada".