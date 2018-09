Pau López entra en los planes de Luis Enrique

La primera lista de Luis Enrique Martínez como seleccionador español trajo la novedad de la convocatoria de Pau López, que cubre el hueco que deja Pepe Reina. El nuevo meta verdiblanco se estrena así en una lista del combinado español, tras haber disputado apenas dos encuentros oficiales con el Betis.

“A Pau lo conozco muy bien por su trayectoria en el Espanyol. Ahora está en el Betis. Tiene una fuerte personalidad y ha sido importante en la sub 21. Este año lo estoy viendo con su juego de pies y tiene más cercano seguir practicándolo en el Betis. Tiene la juventud y el potencial necesarios para seguir adelante”, señaló el entrenador asturiano sobre la citación del portero.

“Estoy muy contento, no me lo esperaba. Estaba en la prelista pero en ningún momento pensaba que podía estar. Es un sueño de pequeño que tienes, el de poder ir a la selección”, manifestó el meta verdiblanco tras conocer la noticia y posar en la ciudad deportiva bética con la camiseta de España. “Quiero agradecérselo al equipo también porque es parte de ellos. Sin este equipo sería inviable que yo estuviera en la selección”, continuó Pau López, quien, eso sí, dejó aparcada esa buena noticia para centrar su mensaje en el derbi de este domingo: “Quiero olvidarme de ello y pensar en el derbi que es lo que ahora importa. El lunes ya pensaré en la selección y disfrutar de una experiencia así”.

No sólo en la selección absoluta habrá presencia verdiblanca, sino que Luis de la Fuente, nuevo responsable de la sub 21, también convocó a los béticos Francis –ya fue citado por Albert Celades– y Júnior, quien se estrenará con España tras haber participado en un amistoso con la República Dominicana, su país de origen, en los escalafones inferiores. “Es algo que desde que empecé en el primer equipo me lo planteé. Viendo que he empezando jugando, algo me esperaba, pero no lo tenía seguro. Me ha ilusionado mucho estar en la lista. Esto me da confianza, aunque ahora toca pensar en el derbi”, dijo el carrilero izquierdo, que también tiene ganas de que llegue el encuentro de mañana: “La única espinita del año pasado fue lesionarme a una semana. Estoy ansioso por jugar mi primer derbi”.