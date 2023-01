Pellegrini: "Siempre mantuvimos la calma"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostraba contento en rueda de prensa por lograr el pase a octavos de final de la Copa del Rey.

Valoración del partido

"Primero, contento por clasificarnos. Siempre son partidos complicados por la motivación del equipo de inferior categoría ante un equipo de la Liga. El CD Ibiza hizo un buen partido, muy competitivo. Tuvieron la oportunidad de ponerse por delante, pero el equipo mantuvo la calma. En la medida en la que tuvimos velocidad e intensidad aprovechamos los espacios y pasamos de ronda".

El partido de William Carvalho y Willian José

"Más que actuaciones indivuales, me gustó la actuación colectiva del equipo. El hecho de ponernos en desventaja tuvimos mayor madurez como equipo. No nos desesperamos. Costaba jugar en un campo con algunas imeperfecciones. Ma alegro de estar en la siguiente ronda".

Recinto del partido

"Me extrañó que un partido atractivo no se jugara en el estadio de al lado (Palladium Can Misses 3). Habrá habido sus razones. Creo que habría sido un mejor espectáculo".

Sorteo, ¿derbi?

"Ni me gustaría ni me desagradaría. Lo que toque, toca. Estamos en octavos y ya van quedando menos equipos".

El Rayo, más días de descanso

"Tuvimos la experiencia de la temporada anterior de estar en tres competiciones casi hasta el final, en dos de ellas sí. El plantel es consciente de que necesitamos a todos los jugadores en un buen rendimiento. De jueves a domingo cuesta más recuperarse, siempre hacemos los equipos viendo cuál es el mejor en base a la recuperación de cada jugador".

Sin VAR en la Copa

"El VAR ayuda mucho en muchas jugadas. Al margen de eso creamos ocasiones de gol, no sé si el marcador hubiera sido igual con VAR. Creo que el VAR ha mejorado el fútbol".

Aficionados del Betis en Ibiza

"El Betis es un equipo especial y popular en España. Me alegro de la cantidad de hinchas que hay aquí en Ibiza. Por el espectáculo y el mismo fútbol me hubiera gustado jugar en un campo más grande".