Pellegrini: "Por qué pensar en el cuarto puesto si estamos a dos puntos del líder"

Manuel Pellegrini mostró su satisfacción en la rueda de prensa tras el encuentro ante el Rayo Vallecano, destacando de nuevo "el carácter competitivo del equipo" y más allá de la posición en la clasificación, la cercanía de su Betis a lo más alto de la tabla tras superar al Rayo por 3-2 en otro ejercicio de "ambición".

"Fue un partido muy importante para nosotros. Nos medíamos con un rival que pasa por un gran momento jugando bien al fútbol. Fue un primer tiempo de un alto nivel por nuestra parte, pero desgraciadamente un error nuestro lo metió en el partido. Ellos salieron en el segundo tiempo a empatar, con más dominio, pero tras el 2-2 el Betis demostró carácter y lejos de de hundirse fue competitivo. La victoria nos permite seguir avanzando en la tabla y más que ser cuarto o quinto lo que miro ahora es que estamos a dos puntos del liderato. Pero ya nos ponemos a pensar sólo en el siguiente partido, como llevamos haciendo todo el año", analizó el técnico heliopolitano.

"Salimos a ganar con el convencimiento de que cada partido es distinto y hay que seguir con ese espíritu y ambición, especialmente en casa ante nuestros aficionados, y al final de la temporada veremos dónde llegamos", indicó el chileno, quien destacó lo positivos de los suyos más que los fallos propios que hicieron peligrar la victoria: "Ese pero lo tienen todos los equipos, sobre todo en una liga tan disputada. El fútbol son aciertos y errores. El equipo ha mejorado en el trabajo defensivo, porque nos llegan poco a portería, pero todo esto está dentro de los que es el fútbol y hay que insistir con el carácter del grupo en un choque que estaba encarrilado, se puso mal y nos recuperamos", destacó el entrenador verdiblanco, que añadió: "Las desconexiones se solucionan haciendo un gol más que el rival, como hicimos en Hungría y ahora ante el Rayo. Lo importante es que los errores no nos afecten como equipo; fuimos el mismo conjunto de principio al final".

"Lo que miro ahora es que estamos a dos puntos del liderato (cuando acabó su partido) y no que vamos cuartos en liga. Desde que estoy aquí nunca hubo ansiedad para pensar en grande. Hay que tener esa capacidad mental para no verse menor a nadie. Nuestra ambición es de presente, repetir los conceptos de recuperación y demostrar ese espíritu de equipo. Estamos a dos puntos de la cabeza, así que hay que alargar este momento competitivo", apuntó Pellegrini, que ahondó en sus rotaciones: "Hay dos tipos de cansancio. Pese a jugar tan seguido como jueves y domingo no veo signos de cansancio físico por las rotaciones, algo que lo permite el rendimiento de todos los jugadores. El cansancio mental es la mayor razón por las que hacemos rotaciones, pero el grupo no da la impresión de cansancio manteniendo el rendimiento individual y colectivo".

Cuestionado sobre si el Betis aún tiene capacidad de mejora, el técnico bético explicó: "En cada uno de los partidos hay mucho que mejorar. A veces uno gana, algo que siempre es importante, pero no queda conforme con el rendimiento del equipo o al contrario. Yo analizo cada partido para seguir mejorando. Hay que sumar aciertos y errores y creo que el equipo tiene más aciertos que errores", aseguró.

Sobre las cuatro tarjetas de Fekir, con dos partidos (Valencia y Atlético de Madrid) antes del derbi, Pellegrini fue contundente: "No es algo que me preocupe, porque si Fekir no está jugará otro. Lo que no puede hacer él es jugar pensando en el número de cartulinas. Yo me centro más que en una figura en el rendimiento del equipo y el carácter competitivo que estamos demostrando partido a partido", afirmó, antes de destacar que está "satisfecho" con el rendimiento de Canales, "siempre muy activo en ambas áreas".