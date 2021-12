Pellegrini: "Si creemos que somos más que el Barça estamos equivocados"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al partido con el Barcelona, en la que ha asegurado que su equipo saldrá a ganar, pero en la que también ha mostrado su respeto a un club como el azulgrana. "Si creemos que somos más que el Barça estamos equivocados", ha asegurado el preparador verdiblanco.

Idea

"Veremos a un Betis que saldrá a buscar el partido desde el comienzo. Siempre tomamos algunas previsiones tácticas en función del rival que tenemos enfrente, pero nuestra idea es esa, salir a buscar el partido desde el inicio, con personalidad".

Barcelona de Xavi

"Ha sacado buenso resultados, ha ganado partidos más parejos que lo que dicen los resultados, sobre todo con el Villarreal. Pero el anterior Barcelona también tuvo partidos buenos, sobre todo al inicio. Es difícil comparar a técnicos distintos en una misma temporada, hay circunstancias que van cambiando".

Xavi como entrenador

"Haber sido un buen jugador, ayuda mucho a ser técnico, los momentos que se han vivido en un vestuario. Si va a ser mejor o peor va a depender de la inteligencia que se tenga y hay que demostrarlo luego. No viene de la mano haber sido un buen jugador para ser un buen entrenador, pero tiene todas las condiciones para serlo".

Juanmi

"Me parece muy positivo, tuvo un año bastante complicado con las lesiones, está pasando un buen momento individual que siempre está relacionado con la situación del equipo, . Es una pieza importante y está convirtiendo goles".

Ruibal

"Es una posición en la que hemos trabajado a Aitor desde hace tiempo, tuvo que jugar por mala fortuna, no estuvo ninguno de lo otros tres laterales. Cumplió muy bien, es un jugador aplicado, ya veremos dónde se va a asentar más como jugador. Ahora tenemos el puesto cubierto sin Aitor, pero es un elemento importante".

Ganar al Barcelona

"No creo que sea más difícil ni más fácil ahora, sigue teniendo buenos jugadores, aunque con una situación extradeportiva. Están expectantes en la tabla con un partido menos, son un muy buen equipo con buenos jugadores pero sin Messi, es una desventaja que tienen ellos".

Champions

"No creo que sea un partido de distracción para no colocar a su mejor equipo. Juegan el miércoles, no creo que tenga relación un partido con otro".

Plantilla

"Más que marcar una diferencia, la clave de estar en esta posición en la Liga y en Europa, que jugar los jueves complica la Liga, ha sido el mérito del plantel de estar con rendimiento individuales altos, eso me permite colocar diferentes alineaciones".

Clasificación

"No creo que el Betis sea mejor, estamos mejor posición en la tabla, pero tienen un partido menos. Intentamos ser ambiciosos, tener mentalidad ganadora, pero no hay que desvirtuar la realidad. Es un equipo poderoso, es más grande, ha tenido algún problema, pero si creemos que somos más que el Barça estamos equivocados".

Cambio

"Existe un cambió en la mecánica de juego, es distinta, no es mejor ni peor. Se ven cosas tácticas distintas, tenemos que evaluarlas".

Miedo a los grandes

"La palabra miedo no es de uso mío normalmente ni lo siento mucho. Tenemos una mecánica de juego, tratamos de ganar en todos los campos, vamos a ir buscar siempre a afianzar una mecánica, luego podemos ganar o perder".

Charla

"El ambiente ha sido bueno normalmente, dijimos que vamos a ganar al Barça".

Serra Ferrer

"Tenía contrato con el West Ham, me contactó Serra Ferrer, pero no tenía posibilidad, tenía un contrato vigente".