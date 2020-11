Manuel Pellegrini ha sido rotundo sobre la posibilidad de que el Betis pueda incorporar jugadores en el mercado invernal. "No hay posibilidad", ha dicho el entrenador chileno, que ha apuntado a las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad heliopolitana y que, precisamente, provocan que el técnico pida adecuar esa realidad con el objetivo final que se le exija al equipo.

"Ahora empiezan las especulaciones, pero hay una realidad económica y no ha posibilidad de traer a nadie en enero, por el fair play la masa salarial es mucho más alta de lo que permiten las especificaciones. En el plantel del año pasado se gastaron 100 millones en reforzarlo, este año no se compró a nadie y no hay posibilidad. Hay que sacar esto adelante con los que estamos, luego la campaña del equipo hay que verla de acuerdo con la realidad económica y ahora estamos cerca de Europa. Trataremos de hacer una campaña digna para el club", ha señalado Pellegrini.

"Las expectativas son siempre las mismas, estar lo más arriba posible y vamos a pelear por eso. La realidad de la economía está clara desde el principio, no se compró a nadie, vinieron cuatro jugadores con el pase en la mano, aunque necesitábamos algún refuerzo más. Con los que somos estamos en condiciones de disputar la temporada para estar lo más arriba posible y con la ilusión de ir a Europa. Si luego no somos capaces ya veremos cómo se analiza. Confío en el plantel, que es capaz de jugar de igual a igual con nuestro estilo ante cualquier equipo de la Liga. Vamos a sufrir victorias y derrotas, hay partidos negativos, tenemos que ser autocríticos, pero también tener las expectativas claras", ha afirmado el técnico bético, que ha ahondado en esa visión sobre la temporada del equipo: "Depende de como se mire el vaso, yo lo veo medio lleno y estamos a dos puntos de Europa y eso es importante. Hay muchos equipos con la misma cantidad de puntos, eso va a ser siempre en España o Inglaterra, superarse cuesta muchísimo".