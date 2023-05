Pellegrini: "Distanciarnos del Athletic era muy importante"

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, estaba muy feliz al acabar el encuentro en San Mamés, donde su equipo daba un golpe importante en un partido muy serio ante un rival que pelea por los mismo que los verdiblancos.

"Es una victoria muy importante, eran tres puntos contra un rival directo, pero hay mucho en juego, todavía quedan por jugarse 15 puntos más y no podemos dar la tarea por hecha, pero distanciarnos más del Bilbao para nosotros era muy importante", decía el chileno en los micrófonos de Movistar.

No obstante, el chileno reconocía que el rival apretó en la segunda mitad. "Tuvimos dos tiempos distintos, un primer tiempo muy completo en el que hicimos el gol, en el que tuvimos algunas ocasiones más muy claras para haber convertido el segundo gol, no lo hicimos y después en el segundo tiempo el Athletic creo que dominó el partido, nosotros llegamos poco, no obstante creo que tuvimos dos llegadas, una que bueno, me pareció que era faul a Ayoze como último hombre, pero bueno no lo cobró, y otra al final del partido que no supimos concretarla".

En este punto, el Ingeniero valora el crecimiento del equipo en defensa, un punto en el que estaba flaqueando en los últimos partidos. "Ellos dominaron, nos metieron en el arco nuestro y en eso estuvimos muy aplicados defensivamente. Si bien no nos faltó contra la Real, sí nos faltó contra el Cádiz y tampoco me gustó la parte defensiva contra Osasuna, pero creo que en los últimos partidos hemos mejorado mucho defensivamente, especialmente en éste"

También fueron claves las paradas de Claudio Bravo, cuya elección no era por capricho. "Lo hemos visto muy bien, porque además jugó por la personalidad que le transmite al equipo. No lo venía haciendo mal Rui Silva, pero me parecía que por su personalidad era bueno para este partido. La necesitábamos. Creo que Paul también hizo un gran partido en puesto que no es el suyo, y toda la parte defensiva hizo un gran partido", argumentaba antes de reconocer que "ofensivamente nos fuimos diluyendo pero jugamos un buen partido".

Por último, el técnico ya mira al frente y al próximo choque con el Rayo Vallecano tras el parón. "Otro equipo que lucha por Europa con nosotros, pero jugamos en nuestra casa y no será fácil. Aunque tenemos tiempo para prepararlo y ojalá sumamos tres puntos más".