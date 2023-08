Pellegrini: "Llegamos bien preparados para LaLiga que es el objetivo de la pretemporada"

Manuel Pellegrini hizo balance de la pretemporada antes del último encuentro de preparación, el que disputa esta madrugada a las 01:00 horas en el Oracle Arena ante la Real Sociedad. El técnico se mostró satisfecho por el reparto de minutos y aseguró que su equipo llega bien al inicio del campeonato.

"En las pretemporadas los resultados son importantes porque siempre es bueno ganar, pero no es el objetivo del juego. En estos seis partidos hemos tratado de dar una carga de minutos pareja a los jugadores del plantel, tanto a los que vienen trabajando desde el primer día como a los que se han ido integrando. Ante la Real intentaremos dosificar el tiempo en función al trabajo realizado en este periodo", señaló el preparador chileno.

Sobre este periodo de preparación antes del debut liguero en Villarreal añadió: "La pretemporada ha sido muy buena para nosotros. La planificamos con anticipación dependiendo de los rivales y los jugadores. Ha habido pocos lesionados, ya que normalmente en las pretemporadas se producen algunas lesiones musculares y como dije ha servido para ponerse a punto tanto física como competitivamente y la parte mental. Esperemos cerrar con un buen partido como ante el Sevilla y creo que llegamos bien preparados para LaLiga que es el objetivo de la pretemporada".

Eso sí, destacó el preparador bético el problema de hacer esta gira americana tan cerca del estreno en LaLiga: "A lo mejor para el jugador hacerla tan cerca del comienzo de la liga por la diferencia horaria perjudica un poco, pero creo que ha sido una experiencia importante", afirmó Pellegrini, que ya estuvo en Estados Unidos con River Plate: "Había venido antes a jugar en Estados Unidos. Creo que con River Plate. Da igual que sea un estadio de béisbol, lo importante es que sea un buen césped. Ojalá salga un buen partido".

Bellerín y su deseo de futuro

Junto al chileno compareció Bellerín, que fue claro al asegurar que no se ve emprendiendo en un futuro una aventura en la MLS. "Ojalá me pueda retirar en el Betis. No tengo pensando venir al extranjero, pero es una liga que cada vez tiene más fuerza y ofrece un espectáculo de fútbol de alto nivel. Muchos jugadores españoles están viniendo a la MLS. Conozco bien a Riqui Puig y ya con el fichaje de Messi, Busquets y Jordi Alba le dará mucha fuerza a la liga".

El lateral también se refirió al problema de los cambios horarios. "Es bonito venir, ofreciendo nuestro fútbol aquí y recibir este gran recibimiento. Son muchas horas de viaje y mucho cansancio acumulado, aunque pese a ser partidos amistosos son de alto nivel de exigencia y eso nos preparar para el inicio de liga".