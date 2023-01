Pellegrini: "No es lógico que el Rayo tenga dos días más de descanso que nosotros"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el CD Ibiza Islas Pitiusas.

Arranca la Copa

"Con mucha ilusión de volver a comenzar esta competición, que nos fue tan importante el año pasado por conquistar el título. Pensamos en ganar el primer partido para seguir avanzando. No hay rivales más débiles, hay que tener la misma actitud y confianza. Ojalá comencemos como la temporada pasada".

Debut en la Copa

"Una de las bases del año pasado fue poder competir en todas las competiciones. El campeón de la Europa League nos eliminó en el minuto 120. En la Copa del Rey tuvimos la mentalidad de pensar en el partido siguiente. Estamos centrados en ganar al CD Ibiza para pasar una ronda. Ya después veremos. Después nos viene el Rayo en un partido difícil, con dos días menos de descanso que ellos, cosa que no me parece lógica".

Sabaly y Camarasa

"Sabaly tuvo el otro día un esguince de tobillo y no ha podido recuperarse, en el transcurso de la semana esperemos que pueda estar en condiciones. Víctor tiene unas pequeñas molestias, pero no está inscrito y no podría estar citado. Guido y Pezella están en la lista, a Paul le falta. El resto está en condiciones de jugar".

Más descanso del Rayo

"Me parece que en el fútbol profesional no se pueden dar ventajas. Podíamos haber jugado martes o miércoles, después de jugar el jueves pasado con el Athletic. La gente que está a cargo de eso debería tenerlo en consideración".

El CD Ibiza

"Un partido que por historia en la Copa siempre ha sido difícil. La motivación es un elemento fundamental. Ellos tendrán una gran motivación. Uno de los motivos por los que pudimos ganar la Copa fue que nos tomamos a todos los rivales con la misma actitud e intensidad. Ojalá sigamos igual y no caigamos en el error".

Sanción a Luiz Felipe

"Me parece una sanción exagerada. Se puede interpretar como amarilla o roja, pero en ningún caso más de una fecha. El mismo técnico y jugadores del Athletic pidieron disculpas. Dos jornadas me parecen absurdo. Siete jugadores suspendidos en nueve partidos es algo a revisar y veremos cuál es la mejor manera posible para arreglarlo".

Plantilla expulsiones

"Si no me equivoco creo que son 7 expulsados en 9 jornadas. Algunas serán responsabilidad nuestra, otro exceso de autoridad como pasó con Canales. Lo único que nos corresponde a nosotros es trabajar esos impulsos de intensidad en momentos puntuales. Hemos conversado mucho con el plantel para que no se repitan porque es mucho la ventaja que damos".

Renovación de Juanmi y mercado de invierno

"En cuanto a Juanmi estamos todos contentos. Juanmi se ha ganado la renovación en el campo. Nos ha dado una cuota de gol al equipo y su ausencia se ha hecho sentir. Novedades en cuando a algún jugador que pueda salir no podemos saberlo, y en cuanto a que llegue algún jugador el club no está en condiciones económicamente de traer a nadie y el equipo intenta responder a la atura".

Presencia de Rodri en el equipo

"Si Rodri ha tenido más minutos es porque su rendimiento ha sido bueno. Nosotros tratamos de elegir el mejor once que inicia, después los jugadores que entran son tan importantes como los que inician el partido. Lo más importante es lo que él refleja con su rendimiento cuando le toca jugar".