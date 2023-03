Pellegrini: "Perdimos ante un equipo superior; me dolió más caer con el Eintracht"

Punto final al periplo del Betis por Europa por esta temporada. El conjunto verdiblanco no pudo con el Manchester United y repitió derrota, aunque Manuel Pellegrini aseguró que "no hay nada que reprochar" a sus futbolistas, porque cayeron ante un rival superior.

"Cuando conocimos el sorteo sabíamos que nos tocaba con el equipo más difícil que había, porque es un conjunto preparado para la Champions. Pero después de los dos partidos nos queda un poco de amargura, ya que en cinco minutos en Old Trafford se nos fue todo. Tuvimos la oportunidad de hacer el 1-2 y en unos minutos nos encontramos con un 3-1 y nos vinimos de Old Trafford con 4-1", analizó el técnico bético, satisfecho de la actuación de los suyos: "Aun así entramos con el convencimiento de presionarlo con un gol temprano. Tuvimos tres o cuatro ocasiones y ellos la clavaron en la primera que tuvieron. Estoy contento por la personalidad del equipo y por no variar la filosofía de juego ante un rival de esta categoría".

El técnico chileno destacó el apoyo de la afición, fiel incluso con el 4-1 en contra. "Sentimos el apoyo de la gente. Es imposible no sentirlo en un estadio lleno con casi 55.000 seguidores. La afición cree en el equipo, porque sale a buscar los partidos siempre, independientemente de quien sea el rival y eso ha generado una gran comunión entre la plantilla y la afición que ayuda mucho", explicó el preparador heliopolitano. "Queríamos dar la satisfacción de ganar este partido, pero no hay nada que reprochar porque los jugadores lo dieron todo", indicó.

"La primera diferencia de la eliminatoria es que es un equipo de Champions en la Europa League con 10 veces nuestro presupuesto. Me dolió más la eliminación ante el Eintracht en el minuto 120. Esta vez perdimos ante un equipo superior", afirmó Pellegrini, satisfecho con la imagen mostrada pese a la eliminación: "Una de las mejores cosas que hemos conseguido hacer estas temporadas es tratar que el equipo tenga un estilo de juego definido, independientemente de con quien juega. Podemos encerrarnos ante el Real Madrid o el Manchester United, pero así no creceríamos. Hemos mostrado ante conjuntos de más envergadura que tenemos la capacidad y el convencimiento de jugar de igual a igual siempre y es un camino que no vamos a variar", destacó Pellegrini.