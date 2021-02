El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con el Getafe, en la que ha expresado de nuevo su opinión sobre el VAR, a la vez que ha reconocido que el encuentro ante el conjunto madrileño es una especie de revancha tras la mala imagen ofrecida en la primera vuelta. "Le quita autoridad al árbitro", ha indicado el técnico chileno sobre el actual empleo de una tecnología de la que sí se muestra partidario.

VAR

"Es complicado el tema del VAR ha mejorado el fútbol en muchos aspectos, quiero que se use en todo lo que no sea criterio. Pero revisar después de muchos minutos para ver si el balón rozó la mano... No se le debe quitar la autoridad al árbitro, es para ayudar en errores importantes como los fuera de juego. Empezar a pitar a través de la imagen no tiene nada que cer con lo dentro de la cancha. No es un tema fácil, hay que tener mayor criterio y homogeneidad de en qué momentos usarlo".

Getafe

"El partido de Getafe fue de los más malos de la primera vuelta, muy mal contra el Athletic allá, con el Levante fue extraño... Es una pequeña revancha para cambiar esa imagen, pero estamos pensando en no dejar escapar puntos en casa, da igual el rival que sea o el momento que llegue".

Moral tras Villarreal

"Separaría dos cosas, el partido de Villarreal fue la continuidad de un equipo que venía en buen momento, desgraciadamente habíamos tenido una semana con dos traspiés importantes, pero demostrando un nivel con optimismo para el futuro. El Athletic nos eliminó por penales, luego el Barca, entramos con el mismo convencimiento de antes de dos meses. Estamos más estables, homogéneos, tenemos que demostrarlo. Ahora hay que intentar mantener una regularidad de aquí a que termine el campeonato".

Polémicas del rival

"No creo que pueda afectar el Betis, en la medida que no seamos capaces de hacer un buen partido. Sabemos su características de vigor físico, que juega al límite del reglamento, tiene una línea de juego definida. Bordalás lo ha hecho bien en las últimas temporada. Todos los equipos pasan momentos malos, pero eso no de lo desmerece para no saber que jugamos ante un rival difícil. Hay un arbitro que es responsable de cómo juegan los equipos, no sólo del Getafe sino de cualquier equipo".

Cuestionado Bordalás

"Al Betis no le fa favorecer nada del equipo contrario, sólo nos beneficia hacer un buen partido como equipo y rendimiento individuales. Acogerse a otras cosas no creo que sea correcto, todos los equipos pasan por mal momentos, no creo quel trabajo de Bordalás sea cuestionado después de tantos año, así lo he leído de su presidente. Lo ideal es que el técnico esté en el banco, pero de eso no va a depender el resultado".