Pellegrini: "El VAR cree que es penalti y el árbitro, no"

Satisfecho con el encuentro del Betis, no con el marcador, Manuel Pellegrini casi lamentó más las lesiones de Isco y Guido Rodríguez que un empate que le mantiene todavía con opciones en su pugna con la Real Sociedad por la Europa League en la "final" del domingo.

"Fue un buen partido. Estuvimos dos veces por arriba en el marcador y fue una pena que no pudiéramos aguantar el resultado ante el empuje de Las Palmas. Tuvimos al final ocasiones claras que no supimos concretar. No estamos contentos con el empate, pero hicimos un buen partido", manifestó el técnico, quien no entró en el posible penalti por mano de Álex Suárez que Iglesias Villanueva no validó pese a que fue llamado pro el VAR para revisarlo: "Lo veo como tiene que ser el fútbol. Hay un árbitro que lo tiene que ver y un VAR que lo revisa para ayudarlo. El colegiado lo fue a ver porque al VAR le pareció penalti y consideró que no lo era. No se puede decir nada más al respecto".

El técnico verdiblanco se refirió a las lesiones de dos de sus jugadores más importantes. "Tuvimos la mala fortuna de tener dos lesiones de jugadores muy importantes Guido sufrió una contractura en el isquiotibial. Salió para evitar una lesión mayor. Isco recibió una patada en el gemelo y no podía caminar. Se les harán mañana los exámenes", explicó.

Cuestionado sobre el encuentro ante la Real Sociedad del domingo consideró que es una "final que por fortuna disputara ante su afición. "Es un encuentro muy importante. Tenemos la oportunidad de jugar en casa y cerrar el objetivo para no tener que esperar al último encuentro".

¿Es bueno el punto? "Fue un buen partido bien jugador por ambos equipos. Tuvimos tres o cuatro ocasiones claras para finiquitar el partido y después Las Palmas tuvo la última", analizó el Ingeniero, consciente de que seguramente "todo se decidirá en la última jornada". "Veremos al final de la temporada hasta dónde podemos llegar", apuntó.