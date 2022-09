Pellegrini, un técnico que se hace a todo

Más allá de jugadores o de directivos que enarbolan la bandera del beticismo, el nombre propio sobre el que se sustenta el proyecto del Betis es Manuel Pellegrini. Mando en plaza para el chileno sobre el terreno de juego, donde se mueve como pez en el agua. También en el cara a cara con futbolistas y la prensa cuando le toca hablar en las previas o después de los partidos. Da igual los problemas que sobrevengan en cada momento, el técnico se centra en lo que tiene, en lo que está en sus manos para sacar el máximo rendimiento de los recursos de los que dispone sin pensar en lo que no tiene, en lo que no está en sus manos. Y eso que no han sido pocos los problemas que ha tenido que afrontar.

Cuatro de cinco triunfos en la Liga para un 12/15 puntos. Otra victoria más en el estreno de la Liga Europa, sobreponiéndose el grupo a la lesión de Juanmi en el Bolt Arena, a sabiendas que pintaba bastante mal. Ya nadie se acuerda de una pretemporada en la que sólo se ganó a la Fiorentina en el último amistoso. No se preocupaba el preparador heliopolitano cuando esos resultados no llegaban ni ahora saca pecho: "Las victorias se olvidan, son pasado. Hay que pensar en el siguiente encuentro", afirmaba tras ganar al Villarreal.

Después de esa irregular pretemporada, llegó el tema de las inscripciones. Más de dos semanas dando la cara, siendo el único que hablaba del tema y exponiendo con claridad su punto de vista. A veces en contra de la idea del club, señalando en varias ocasiones que vender por ahorrarse un sueldo si el traspaso no solucionaba los problemas no era el camino.

No alzó la voz cuando las opciones de reforzar más al equipo se esfumaron después de las llegadas de Luiz Henrique y Luiz Felipe, además de la adquisición en propiedad de Willian José. Tenía claro que la clave era no perder activos y fue decisivo para que Álex Moreno le diese una vuelta a la oferta de la Premier y decidiese finalmente quedarse.

Con seis jugadores menos, además de Camarasa, se presentó en el Benito Villamarín el Betis en el estreno liguero contar el Elche. Con dudas y un ambiente extraño por todo lo que estaba ocurriendo, pero Pellegrini se adaptó a las circunstancias, sacó un once inicial de garantías con lo que tenía, con varios canteranos en el banquillo y solucionó la papeleta.

En Mallorca, en la segunda jornada, el problema continuaba. La gestión que hizo el chileno fue magistral. Supo aislar al grupo, mimar a los damnificados y hacerlos sentir parte importante pese a todo. Otra vez se sienten todos importantes y eso se nota en el campo rindiendo al máximo nivel aprovechando cada uno los minutos de los que disponen. Inscritos todos, la política de rotaciones ha vuelto y los futbolistas saben que han de dar el 100% el tiempo del que dispongan. Hay oportunidades para todos (o casi, diría Loren) siempre que respondan.

Ahora Pellegrini se adapta a otro contratiempo: las lesiones. Fekir cayó en el Santiago Bernabéu y no volverá hasta después del parón. Cinco partidos ausentes, contando el duelo ante el Real Madrid. De momento, una derrota y dos victorias. Juanmi se ha unido ahora al galo en la enfermería. Su baja será de mayor duración por la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo, pero el problema para el técnico se multiplicaba al perder otro jugador en una posición de ataque en esa línea que el entrenador dispone por detrás del punta. Fekir y Juanmi, dos jugadores clave, fuera. ¿Alternativas? Pellegrini premia el trabajo y el esfuerzo y Rodri contestó con un gol y buen partido a la confianza del técnico, quien no dudo de darle su sitio al cacereño por delante de un capitán como Joaquín que a sus 41 años busca el reto de batir a Zubizarreta y ser el jugador con más partidos disputados en la historia de Primera División.

El chileno puede, de momento, con todo. Este Betis se levanta ante las adversidades y ha cambiado su discurso para mirar con ambición al futuro. No hay miedo a los contratiempos, que no hacen más que hacer de pegamento en un grupo que ha demostrado ser capaz de reponerse a todo, siempre de la mano del pilar del proyecto: Pellegrini.