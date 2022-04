Pellegrini cita a todos los disponibles para el Betis - Elche

A 24 jugadores ha incluido en la lista de convocados del Betis Manuel Pellegrini para la cita de este martes ante el Elche en el Benito Villamarín, con la novedad de la inclusión de Diego Lainez, que se quedó fuera para el encuentro del pasado viernes en San Sebastián.

Así, Pellegrini ha querido citar a todos los jugadores disponibles en una semana especial, que tiene en el partido ante el Elche el primer compromiso y que finalizará el sábado con la final de la Copa del Rey frente al Valencia.

El técnico chileno sólo tiene dos bajas, las de Martín Montoya y Camarasa, los dos lesionados de larga duración. De hecho, el valenciano ha pasado hoy por el quirófano para solventar sus molestias en el tendón rotuliano de la pierna derecha.

"Mañana están el cuerpo técnico y el plantel pensando sólo en el Elche, vamos a hacer el mejor equipo para intentar ganar. Ellos están peleando por zonas complicadas. Nosotros no hemos repetido un once completo durante la temporada, sin estar cerca de una final o no. Mañana veremos cuál es el mejor equipo para ganarle al Elche", ha señalado Pellegrini sobre los posibles cambios en el equipo.