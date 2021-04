Manuel Pellegrini se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo, que "no sufrió ante un rival de envergadura como el Real Madrid", y lamentó las ocasiones falladas en una "buena segunda mitad" tras la que se quedó con un sabor de boca agridulce.

"Me quedo con la misma impresión de los empates anteriores. Somos un conjunto competitivo capaz de jugar de igual a igual ante cualquiera y tuvimos opciones para ganar a un Real Madrid que, con todo su potencial, nos hizo poco daño", valoró el técnico heliopolitano, que añadió sobre el choque: "Hicimos unos buenos 20 minutos iniciales controlando al Real Madrid. Es cierto que no tuvimos muchas ocasiones, pero el balón siempre estuvo más cerca de su área. En el segundo tiempo mantuvimos todo el buen trabajo atrás, pero tuvimos tres o cuatro ocasiones que nos pudieron dar los tres puntos. Me quedo con la sensación de que nos hicieron poco daño sin estar encerrados en nuestra área".

Es ya el quinto empate consecutivo del Betis (Elche, Atlético, Valencia, Athletic y Real Madrid), "ante rivales de entidad", matizó Pellegrini, que añadió: "Creo que fueron empates con sabor a poco, lo que me deja contento. El grupo muestra personalidad de ir a por los partidos. El empate nos permite seguir disputando las plazas europeas con esta personalidad que estamos demostrando. Estamos en el camino correcto y espero que pronto sumemos los tres puntos de nuevo", indicó el preparador heliopolitano, que añadió: "Tenemos esa convicción y el equipo lo siente. Siempre vamos a salir a ganar, pero también es verdad que si no se puede no hay que perder el empate que tienes".

Sobre el rendimiento de sus jugadores destacó: "No hay ningún equipo que pueda tener un buen funcionamiento colectivo sin buenas individualidades. Estuvimos bien con Guido Rodríguez y Guardado en el centro. Al Real Madrid le costó acercarse a nuestro área. Fue un partido completo defensivamente y ofensivamente mejoramos en la segunda parte", analizó el chileno, que fue cuestionado por dos presuntas manos en el área visitante: "No he visto las manos y no puedo opinar. Cuando me quejé del arbitraje en la primera vuelta fue por jugadas puntuales en las que intervino el VAR más tarde. Hay un árbitro que decide, como dije cuando expulsaron a Fekir la jornada pasada".