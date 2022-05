Pellegrini, entre la ilusión y la ambición

El Betis quiere más y también su entrenador, Manuel Pellegrini, que ha reiterado ese mensaje de ilusión pero también de ambición en la previa del duelo ante el Barcelona. "Vamos a seguir peleando hasta que las matemáticas nos lo permitan", ha indicado el chileno, que también ha vivido con alegría el ambiente festivo del beticismo de los últimos días.

"Finales son los cuatro partidos que tenemos, tenemos que pelear un puesto de Champions ante equipos que nos llevan puntos de ventaja. Eso no nos permite perder más y tampoco dependemos sólo de nosotros. Vamos a intentar a salir a jugar como todo el año, ante un difícil rival, pero queremos sumar los puntos en casa para seguir peleando hasta que las matemáticas nos lo permitan", ha comentado Pellegrini, que quiere repetir la gesta de la primera vuelta cuando se impuso a este Barcelona de Xavi Hernández: "Deportivamente hablando ellos llevan siete puntos más que nosotros y pasaron una fase más en la Europa League. No están en un mal momento, aunque no es lo que se esperaba de ellos a principios de temporada, pero sigue siendo un plantel más alto que el nuestro. Vamos a intentar, como hicimos en el Nou Campo, que ganamos, volver a hacerlo".

Con todo, Pellegrini no quiere frustraciones. El Betis va a pelear por la Champions, pero parte en desventaja con respecto a sus rivales directos. "Ha sido una semana más que especial, no sólo por la Feria, también por haber ganado la Copa del Rey. Hay un ambiente de alegría en los béticos y en toda la ciudad, se junta con una fiesta especial para Sevilla, pero he visto al plantel entrenándose bien, ahora en los 90 minutos hay que demostrar que no hay relajo y que seguimos con la mentalidad e intención de pelear la Champions. Pero esa ilusión tiene que ir de la mano de la realidad, vamos a intentarlo, pero no debe afectar la alegría", ha señalado el preparador bético, que también ha aparcado el futuro para centrarse únicamente en el duelo de este sábado: "No es posible hablar de eso en este momento, quedan cuatro partidos y cuando acabe la temporada analizaremos el mejor camino para el futuro, qué jugadores tienen que irse y cuáles venir. Estamos centrados en el presente, que es ganar al Barcelona".

Sobre el rival, Pellegrini espera a un equipo mejorado con respecto a la primera vuelta. "Lo más dificultoso es la calidad de sus jugadores, es un plantel muy importante, con jugadores con una trayectoria en otros clubes; por otro lado se potenció muchísimo en la ventana de invierno para intentar salvar la temporada. Están en el segundo lugar, ha demostrado que la calidad la tiene en su juego y en sus jugadores. Ante equipos de este nivel hay que estar preocupado por todo", ha explicado el técnico bético, que sí ha resaltado la importancia de que el Betis esté peleando con estos equipos a estas alturas de la temporada: "Hay una mini-liga, el Real Madrid se escapó hace tiempo y la segunda opción es clasificar a Champions, y salir segundo también es importante por la posibilidad de jugar la Supercopa. Existe esa mini-liga de cinco equipos desde hace algunos partidos y por suerte estamos participando de ella. Eso era lo prioritario para el plantel. Nos permitió seguir aspirando a estas cosas que al principio de la temporada nadie se esperaba".

Sobre la falta de gol, Pellegrini le ha restado importancia. "Hay que analizar cada uno de los partidos, ante Elche, que perdimos en casa el mejor de ellos fue el portero. En los otros dos partidos fuera es complicado puntuar, pero también tuvimos ocasiones. Ante la Real tuvimos oportunidades y en el último hicimos un buen primero tiempo pero no convertimos. Es preocupante no marcar pero el volumen ofensivo se ha mantenido", ha señalado el técnico, que también ha respaldado a Fekir: "Ha hecho una buena temporada, pero quedan cuatro partidos más, no hemos tenido los resultados en los tres últimos partidos. Esto es un equipo no sólo una figura, si mejora el equipo mejoran los rendimientos individuales. Ojalá acabe la temporada como lo ha hecho en el resto".