Pellegrini: "Lo importante es la madurez del equipo"

Lógicamente, Manuel Pellegrini compareció en la sala de prensa con gesto feliz y sereno: "Fue un partido muy completo, el Levante nos ganó en un córner por mérito de ellos, pero no nos desordenamos, ya lo debimos empatar antes del descanso y luego no nos desesperamos ni desordenamos y por la asociación colectiva, llegaron esos goles nuestros".

Al hilo de la reacción, resaltó la evolución en la mentalidad de su equipo con respecto a la pasada campaña: "Lo importante es la madurez del equipo, no dejarse llevar por el resultado durante un partido o los malos resultados de una semana. Sobre todo al comienzo de la pasada temporada, si encajábamos un gol, lo acusábamos y nos hacían alguno más. La dinámica del juego no se debe ver alterada por el resultado, sea a favor o en contra. Si es así, la mayoría de las veces podemos remontar un gol inicial en contra".

El nombre propio de la tarde era el de Juanmi: "Lo de Juanmi no me resulta sorprendente, lo conozco desde Málaga, que debutó viniendo de juvenil, ya en el Betis ha estado casi un año parado, tuvo mala suerte, pero trabaja siempre mucho y si está fuera y sale cinco minutos, lo hace a tope. Me alegro muchísimo por él, pero los suyos son goles para el equipo, no para Juanmi".

Nabil Fekir vio la quinta tarjeta amarilla y cumplirá sanción ante el Barcelona: "Nabil es muy importante para nosotros, pero el gran mérito de mantenernos en el cuarto o quinto lugar es la predisposición de los 25 jugadores a jugar, ya lo hicimos sin Nabil ante Ferencvaros y lo volveremos a frontar en Barcelona, aunque hay que meterse de cabeza en la Copa, que es el próximo partido".

Y se le planteó si mira más arriba de la quinta plaza, incluso: "Siempre dije desde el principio que hay que ir partido tras partido, lo que no se pueden es trastocar los papeles, hay ilusión y ambición y pelearemos por todo, pero en esa semana que perdimos los tres partidos seguíamos quintos y parecía un desastre. Estamos en un año largo, el rendimiento es más que alto pero alguna vez seremos superados, y veremos a final de temporada hasta dónde podemos llegar".

Se le presuntó también sobre el papel de Aitor Ruibal adaptado al lateral diestro: "Lo más importante es la actuación colectiva e hicimos un partido completo en defensa y ataque, pero debo decir que Aitor es el que jugó mejor, sujetó a mMrales, no cometió ningún error, estuvo muy aplicado, me alegro mucho por él. ¿Su lesión? Tiene una contractura en los gemelos".

Y finalmente, destacó a otros jugadores verdiblancos: "Álex Moreno hizo muy buen partido, como Sergio Canales, quien cuando anda despejado juega muy bien y fue muy importante para el rendimiento ofensivo junto con Juanmi, Nabil Fekir y Willian José".