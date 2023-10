Pellegrini: "En el segundo tiempo corregimos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa a la finalización del triunfo ante el Sparta Praga.

Resultado

"Balance positivo. Corregimos en el segundo tiempo los errores del primero. Se pudieron en ventaja a los tres minutos con un balón a la espalda de nuestros centrales y tuvieron el dominio del partido. Nos tuvimos el balón. En términos generales no hicimos un buen primer tiempo. Ellos tuvieron la posesión y un buen manejo. En el segundo tiempo corregimos. Apretamos más y atrás estuvimos más intensos. Hicimos dos goles y más ocasiones. El segundo tiempo me dejo muy conforme porque jugamos ante un buen equipo que está acostumbrado a ganar y con buen control del balón".

Isco, muchos minutos

"Está jugando muchos partidos y minutos. Intentamos sacarlo en algunos partidos. Pero en su puesto no tenemos reemplazante. Lo veo muy entero físicamente en la creación y destrucción. Siempre estoy en contacto con él durante los partidos. Es más problemático ahora de jueves a domingo, pero físicamente está al cien por cien. Son muchos minutos, pero en estos momentos el equipo lo necesita2.

Marc Roca de central

"No hay ningún casting por probar ningún central. Tenemos lo que tenemos. En la Europa League sólo a Pezzella y Bartra. No hay nada que buscar. Después, en el campeonato, tenemos a Chadi, que nos aporta un poco para intentar dar descanso. Es un tema cerrado hace mucho tiempo que sabíamos que se nos iba a venir encima. Marc y Guido son dos medios de contención. Alguna vez cumplen en momentos puntuales. No son centrales. Es un tema cerrado. Hoy día nos tocó esto, superamos el primer escollo. Vamos a ir partido a partido, pero no me como la cabeza porque no hay solución, si tuviera cuatro o cinco centrales podía dudar, pero en esto está clarísimo".

Isco y la selección

No me meto mucho. Hay un técnico que ya se encarga de eso. Yo sólo hablo del Isco en el Betis y estoy muy contento. Quizás mucha gente no confiaba en él y Pensaba que estaba terminado. Me faltó hablar tres minutos con él en verano para saber que era el mismo Isco de Málaga hace diez años atrás.

Pezzella y Guardado

"Son dos capitanes del equipo dentro y fuera del campo. Me alegro por ellos. Andrés venía con una pequeña molestia, pero el rato que entró lo hizo muy bien. Como habitualmente lo hace, por eso pedí que siguiera un año más".

Assane Diao

"En los entrenamientos demuestra su potencia. Físicamente está hecho. Me alegro mucho por él, nos da mucho por esa banda. Tres goles en tres partidos. Tiene que seguir puliéndose, mejorando técnicamente porque condiciones tiene muchísimas".

William Carvalho

A William no le podíamos pedir más. Este partido le va a venir bien y seguro que pronto retoma su nivel.

Cuatro equipos con tres puntos

"Hubiera sido peor que el Rangers hubiera ganado. Estamos ahora todo parejos. El Aris es un rival complicado. Un equipo ofensivo y vamos tener que hacer un buen partido allá. Los cuatro equipos son parejos".