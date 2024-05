Pepe Mel: "Si gano al Betis no voy a pedir perdón"

Pepe Mel regresa al Benito Villamarín con el ya descendido Almería, aunque el ex técnico bético le ha cambiado la cara al colista y tiene claro que si su equipo gana no pedirá perdón. "No entiendo lo de meter un gol a un ex equipo y tener que pedir perdón. Esas falsedades no las entiendo", aseguró.

Vuelta a Heliópolis: "Un amigo me ha dicho que tengo que hacer hat-trick de victorias contra el Betis. Cuando vine al club me dijeron que teníamos que ganar un partido y ya hemos ganado dos. Nuestro trabajo aquí está siendo bueno, con las dificultades que tiene llevar una plantilla que ha descendido. Tenemos que seguir mostrando la ambición y ganas”.

La baja de Koné: "Ir con tres o cuatro futbolistas en ataque para el banquillo teníamos que potenciar la parte de atrás. Con la vuelta de Luis Suárez teníamos que descartar a alguien de arriba".

Mejora defensiva: "Hemos hecho dos porterías a cero en los seis partidos que hemos jugado. Aunque ya dije que un equipo que encaja 70 goles, sí o sí, desciende".

Dos victorias a domicilio y ninguna como local: "En casa hacemos un fútbol más alegre y los goles que nos marcan son en transición. Tanto el Villarreal, el Osasuna como el Getafe nos robaron balones e hicieron transiciones rápidas en las que nos marcaron. Fuera de casa jugamos más juntos y evitamos las transiciones de los rivales. Quitando uno, todos los disparos del Rayo Vallecano la pasada jornada fueron desde fuera del área. Contra el Betis el equipo va a defender más junto para evitar al máximo las transiciones".

Delanteros: "El Choco nos ha ayudado con sus tres goles. Es un jugador que lucha y aguanta bien el balón y complica los partidos a los centrales. Luis Suárez viene de una lesión grave y tiene ansias por jugar. Ahora mismo está al 60% de lo que puede dar".

El Betis: "Isco es un magnífico futbolista. Ha ganado Champions con el Madrid. Pero Ayoze también es un jugador espectacular. El Betis tiene muy buenos futbolistas. Un equipo que está en puestos europeos es gracias al buen grupo que tienen y al juego colectivo".

Regreso a Heliópolis: "Si gano al Betis no voy a pedir perdón. No entiendo lo de meter un gol a un ex equipo y tener que pedir perdón. Esas falsedades no las entiendo. Ojalá que el Betis asegure Europa, pero después de jugar contra el Almería".

Motivación pese al descenso: "Intento que los entrenamientos sean competitivos y divertidos. ¿En la jornada 35 qué trabajos tácticos vas a hacer? Quiero que los futbolistas vengan contentos al trabajo y que dejemos una buena imagen".

Balance en Almería: "He aprendido mucho. Jamás he entrenado a un equipo que estuviese descendido. He aprendido cosas que me hacen mejorar como persona y entrenador".