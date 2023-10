De Pezzella a Juan Cruz, 835 minutos

Los continuos problemas con los lesionados, recrudecidos ahora con la larga baja de Bartra por un problema en el tendón de Aquiles, y el mal momento de forma de algunos jugadores hacen que en este primer cuarto de temporada Manuel Pellegrini no hay podido rotar tanto como seguro le gustaría. Especialmente en una temporada en la que la plantilla no es todo lo amplia que desearía el entrenador, ya que en más de una ocasión se ha quejado de que cuenta con tres dorsales libres en el primer equipo.

El técnico chileno cuenta con una columna vertebral formada por Pezzella, Marc Roca, Guido Rodríguez, Isco y Ayoze. Entre los cinco sólo uno se ha perdido un encuentro. Fue el central argentino, que descansó en Montjuïc ante el Barcelona al venir de estar concentrado con Argentina en el anterior parón. Guido entró en el segundo tiempo en ese partido. Es decir, de posibles 55 participaciones entre los cinco han completado 54.

Pezzella es el futbolista, sin contar los tiempos de prolongación, que más minuto acumula pese a haberse perdido ese duelo contra el Barça con 900 minutos. No tiene recambio el defensa tras la lesión de Bartra, al que sustituirá un Chadi Riad que no puede jugar en Liga Europa, por lo que Pellegrini reza para que el único central disponible para todo no se resfríe.

En el lado contrario al internacional albiceleste se encuentra Juan Cruz, que apenas acumula 65 minutos (835 de diferencia con Pezzella) distribuidos en cuatro choques. Sólo ante el Barcelona superó los 20 minutos (24) en un partido resuelto en el primer tiempo.

Sin son cinco los jugadores claves para el técnico los que menos han jugado (sin contar al tercer portero, Fran Vieites) son Luiz Henrique (217 minutos), que ha pasado ya por dos lesiones; Borja Iglesias (319), que ha pasado de titular al ostracismo; Sabaly (270), lesionado con su selección en el anterior parón; Guardado (219) y William Carvalho (150), recuperado hace poco de una lesión en el sóleo y que va recuperando poco a poco el ritmo de competición. A ellos podría sumarse Chadi Riad (315), aunque el internacional marroquí empezará a acumular minutos por la lesión de Bartra; y Altimira, futbolista con ficha del filial que tampoco está inscrito para la Europa League y que acumula 93 minutos en tres partidos, aunque casi todos fueron contra el Barcelona al disputar el choque completo. Salió en el tiempo añadido contra el Rayo y con en Valencia.

Las rotaciones siempre fueron un fijo en el día a día de Manuel Pellegrini. Lo siguen siendo, pero la falta de efectivos por una u otra circunstancia hace que alguno no pueda entrar en esa dinámica. Es el caso de Pezzella, único central sano que le queda en la primera plantilla. Lo mismo ocurre con los dos pivotes, titularísimos e incluso obligado a que alguno juegue en el eje de la defensa los próximos cuatro partidos de la fase de grupos del torneo continental.

La polivalencia de Ayoze, que ya ha jugado partiendo desde la banda izquierda, por detrás del delantero y en punta, le hace ser un fijo para el técnico, para quien Isco es el motor en ataque a expensas de que Fekir se recupere por completo de su larga lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y empiece a entrar en la dinámica del equipo.

Rodri se ha convertido en el jugador comodín, ya que apenas se ha perdido un partido en lo que va de curso (con el Sparta de Praga), pero apenas acumula 435 minutos disputados al ser titular sólo en cuatro de las 10 citas disputadas.

En la portería los minutos sí están más repartidos, como en los laterales aunque Abner (627') cuenta más que Miranda (363'), como Bellerín (542') y Ruibal (333') a la espera de que regrese Sabaly.