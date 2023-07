Planes, sobre Ayoze: "Queremos que los jugadores que nos dan nivel continúen"

El director deportivo del Betis, Ramón Planes, se ha mostrado en los medios oficiales del club verdiblanco muy contento por la continuidad de Ayioze, una apuesta del club verdiblanco.

"Es una buena noticia porque demostró un gran nivel, aportó muchísimas cosas. Nos da muchas soluciones. Uno de nuestros primeros objetivos era que continuará en el equipo", ha indicado Planes, contento de que la negociación haya terminado bien: "Creo que nos va a dar mucho. Lo que queremos es que los jugadores que nos dan nivel continúen. Jugadores del nivel de Ayoze nos dan eso".

También en los medios oficiales, Ayoze ha expresado su satisfacción por haber podido llegar a un entendimiento con el club verdiblanco, donde quería estar tras estar muy a gusto desde que llegara el pasado mes de enero: "Muy feliz de que al final se haya cerrado todo y de que se haya llegado al acuerdo esperado. Estos meses me he sentido muy querido, me he sentido muy a gusto con mis compañeros y con la confianza del míster. Son circunstancias muy positivas que me han hecho tomar la decisión de que lo mejor para mí es estar aquí".

"Muchas gracias por el cariño y el apoyo incondicional. Siempre me he sentido arropado desde que llegué. Muy contento de estar aquí y espero que las semanas pasen rápido para vernos pronto en el terreno de juego y ojalá consigamos muchas victorias y logros importantes", ha agregado el tinerfeño sobre la buena acogida que ha tenido entre el beticismo.

Por último, el delantero verdiblanco, que ya ha puesto rumbo a Wolfsburgo, es consciente de la alta exigencia de cara a la próxima temporada: "Sabemos perfectamente cuál es la exigencia. Siempre se espera lo mejor de nosotros. Creo que eso, muchas veces, saca lo mejor del equipo, es algo muy importante. Somos conscientes de ello y vamos a pelear por todas las competiciones", añadía Ayoze Pérez, que ha marchado rápidamente a Wolfsburgo para ponerse a las órdenes de Pellegrini.