Quique Setién y su consejo en Twitter a un aficionado del Betis

Las redes sociales permiten interactuar con figuras públicas y eso es lo que ha realizado un aficionado bético, que ha cuestionado a Quique Setién sobre la educación de un hijo. El entrenador verdiblanco ha respondido, con una alusión al Betis-Rennes de esta noche.

"Querido @QSetien, le hemos dicho a nuestro hijo de 15 años (super-Betico/carnet) que no puede ir al partido #Betis - #Rennes, porque no hace sus tareas en casa! Un mensaje de usted acerca de la importancia de cumplir con sus compromisos ayudaría mucho, gracias. Padre/Betico", le han preguntado al técnico, que ha respondido a la cuestión: "Somos muchas veces lo que vemos pero cumplir o no con las responsabilidades siempre tiene consecuencias. El compromiso debería ser una actitud que dirá mucho de tú credibilidad futura. Claro que con 15 años todo es parte del aprendizaje y por un BETIS RENNES me aplico seguro".

Y es que Setién suele emplear las redes sociales para expresar mensajes sobre el momento del equipo verdiblanco o también para responder las preguntas de algunos aficionados, como ha ocurrido en este caso.

