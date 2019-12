Rubi compareció este mediodía ante los medios a dos días del enfrentamiento con el Athletic, al que el Betis recibirá en el Villamarín. El técnico verdiblanco reconoce estar "animado" con la mejoría de su equipo, que ha logrado enlazar dos victorias seguidas por primera vez este curso, pero recalca que "esto del fútbol gira cada semana". Confirmó que Sidnei es baja para el domingo y subrayó que el Athletic es conjunto "terriblemente competitivo" y que es "muy difícil sacártelo de encima".

Buen momento

"Sois muchos los que decís que me ha cambiado la cara. Al final lo valoro como algo positivo. Pero no puedo pensar que está todo solucionado y que no van a venir más tormentas. Sí que estoy animado, porque veo al equipo mucho mejor, que es lo que puede tranquilizar a un entrenador. Pero también con la máxima cautela de saber que esto del fútbol gira cada semana y que hay que trabajarse el partido del domingo para seguir en esta dinámica"

Athletic

"Sólo un equipo le ha marcado dos goles, el Atlético de Madrid. El que le ha ganado, siempre ha sido con marcadores apretados. Es un equipo terriblemente competitivo y que es muy difícil sacártelo de encima. Lo que tiene el Athletic es que es muy pegajoso, muy difícil de ganarle disputas, de ganarle duelos, y esto hace que siempre estén metidos en el partido".

Horario

"Creo que tenemos bastante asumido que hay que jugar a la hora que nos diga. Y si es por el bien de que el negocio pueda seguir teniendo la economía que tiene, lo tenemos que respetar. Nosotros como técnicos lo que buscamos en estas últimas sesiones es que el cuerpo de futbolista se adapte un poquito al horario y que entrene a la misma hora que va a jugar, por las comidas, los desayunos y todo esto. Jugar a las 14:00 es realmente diferente".

Mejoría

"El equipo, sobre todo con el gran partido que hizo contra el Valencia, reafirmó que había cosas que anteriormente no se estaban haciendo mal. Tener un poco más de músculo en el medio campo, tener más clara la salida de balón en algunas situaciones. Al final, el día del Valencia si Sergio (Canales) no marca la falta en el 93', te vas empatado. Y el trabajo era el mismo. Entonces nosotros intentamos desviarnos un poco del resultado y decirle al equipo lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Y últimamente pensábamos que se estaban haciendo las cosas mejor".

"Hay muchas cosas de pretemporada que parece que ahora están salido un poco más. Pero considero que esto es normal. Llegar y que el primer día te salga todo bien y que todo lo que el entrenador plantea salga no es fácil".

Dos delanteros

"Me reitero en lo que dije cuando jugábamos con dos. Ellos (Borja Iglesias y Loren) son jugadores excelentes y están capacitados para poder jugar juntos. Pero en esa fase el equipo no acababa de arrancar y teníamos que buscar otras situaciones. De momento, ahora el equipo tiene una guía a la que acogerse y que le está funcionando, pero no lo descartamos. De hecho han coincidido en el campo. Lo que nos tiene que dejar tranquilos es que tenemos grandes delanteros".

La enfermería

"A parte de la Aïssa Mandi, por sanción, tenemos la baja de Sidnei. Creemos que va a llegar para el próximo partido, pero para éste es baja. William Carvalho precisamente hoy tiene revisión en Portugal, a donde se desplaza el cuerpo médico, representado por nuestro doctor. A ver podemos dar un pasito adelante y entrar en enero más cerca de que pueda volver al equipo. En cuanto a Juanmi, el tratamiento conservador que se está haciendo hasta ahora no le está ayudando. Hay que ver ahora si se sigue con ese tratamiento o si se busca una intervención. Él lo está pasando fatal, porque tiene muchísimas ganas de ayudar y no hay manera de que acabe de curarse".