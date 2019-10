Rubi: "Estoy convencido de que vamos a pasar de 50 puntos"

Después de la derrota ante la Real Sociedad, Rubi compareció ante los medios de comunicación para realizar una valoración del encuentro. El técnico catalán reconoció que está preocupado por el momento que atraviesa el Betis, aunque mostró su confianza en que el equipo mostrará su mejor versión: "Superaremos los 50 puntos a final de temporada".

Valoración: "En principio creo que no hemos tenido esa fortuna de que en los momentos puntuales nos sonriera la suerte. Eso no quita que la Real Sociedad fuera hoy mejor. Cuando te pones 0-1, en la primera situación puntual nos empatan. Y luego nos remontan antes del descanso. Están en un buen momento de forma, mejor que el nuestro a día de hoy. En la segunda parte hemos intentado llegar, con balones al larguero, al palo... En definitiva, una semana que hemos perdido contra un gran rival".

Situación del equipo: "Hemos visto a un equipo que está desbordado de confianza y eso influye en la mentalidad, pero también tengo que decir que lo hemos intentado el final. Remiro ha hecho buenas paradas, hemos mandado dos balones al largeuro,. eso no significa que el resultado no sea justo, pero lo hemos intentado hasta el final".

¿Preocupado por su futuro?: "Mi situación no me preocupa, estoy convencido que lo vamos a sacar. Tenemos un vestuario implicado para salir de esta situación en la que evidentemente no queríamos estar. La gente parece que está lejos. pero no lo está. Es al final encadenar un par de buenos resultados. Queríamos ponernos por delante en el marcador, y curiosamente lo hemos logrado cuando habitualmente no lo hacíamos"

La segunda parte: "Los equipos que juegan en casa siempre salen en la segunda parte fueres y nunca es fácil. Ellos salieron a matar el partido, nosotros intentamos corregir cosas. En ese tramo el equipo fue superior"

El Betis, en descenso: "Me preocupa todo. No quiero ver al Betis donde está ahora, no quiero verlo sufrir. Pero estoy convencido de que vamos a pasar de 50 puntos. Me lo recuerdas a final de temporada si no lo conseguimos".