Tercer partido tras la reanudación de la liga y tercer tropezón del Betis. Sigue el conjunto de Rubi sin despertar, concediendo mucho atrás y sin clarividencia en la zona de remate. Por ello el técnico verdiblanco reconoce que "hay que recuperar moralmente a los futbolistas", después del nuevo golpe, aunque sigue creyendo firmemente que el equipo "no sufrirá para lograr la permanencia".

"Nos está costando mucho ganar, pero competimos y peleamos por sumar metidos en el partido hasta el último minuto. Cada partido está siendo un guión cruel para nosotros con todo lo que nos está pasando. Esta vez fallamos un penalti al final. Sin embargo, seguiremos remando, porque los futbolistas están muy implicados", señaló el preparador catalán, que prefiere no pensar en si esta derrota puede significar el fin de su etapa en el club sevillano y centrarse en la próxima jornada, que es lo que está en su mano. "¿Mi futuro? Mi mayor preocupación ahora es el equipo y estoy centrado en mejorar. A pesar de no parar de recibir goles que nos hacen ir siempre a remolque, hemos vuelto a competir bien y lo más justo hubiera sido el empate".

Por ello Rubi considera que en este esprint final de competición no cabe lamerse las heridas y considera clave "recuperar mentalmente al grupo para que los futbolistas no se desmoralicen". "Está siendo todo muy extraño, porque veníamos de ganarle al Real Madrid antes del parón. Perdimos justamente con el Sevilla, pero después cosechamos un botín injusto en los siguientes duelos en los que merecimos más contra el Granada y en este partido con el Atheltic".

Y es que pese a sumar uno de los últimos nueve puntos, Rubi sigue creyendo que el Betis no sufrirá. "Lo digo no sólo con el corazón, sino analizando cómo competimos, que tenemos ocho puntos de ventaja, gol average a favor... Recuperar ocho puntos en ocho jornadas es difícil y los de abajo tienen partidos complicados aún. Y nosotros ganaremos partidos, estamos muy cerca y no creo que vayamos a sufrir", finalizó.