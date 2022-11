Ruibal: "Hay que pedir disculpas, porque no estamos dando la cara"

Tras encajar un 4-0 ante River Plate y un 5-0 contra Colo Colo, con el que volverá a verse las caras este sábado en Viña del Mar, en el vestuario del Betis son conscientes de que la imagen que están ofreciendo en su gira sudamericana es muy pobre y alejada de lo que ha ofrecido hasta entonces el conjunto verdiblanco.

Ruibal, que disputó el partido completo en esta última derrota, señaló que sólo cabe "intentar mejorar" la imagen ofrecida hasta ahora, algo "que no será muy difícil", reconoció: "Lo único que podemos hacer es defender al máximo esta camiseta y ya está".

"No nos gusta dar esta imagen, porque no nos representa al vestuario", afirmó el jugador bético, quien exponía el cansancio acumulado como justificación: "Ya lo dijimos el otro día: son muchos partidos, muchos viajes... no es excusa ni mucho menos, pero bueno... Hay que pedir disculpas al Betis, a toda su afición y a todo el mundo porque no estamos dando la cara", aseguró tras el 5-0 encajado con el Colo Colo.