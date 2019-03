Setién: "Tenemos un objetivo por delante que es entrar en Champions, o al menos en Europa"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la siguiente rueda de prensa de cara al partido ante el Getafe:

Eliminación

"Es una frustración enorme. Hicimos muchas cosas bien durante el partido como haber podido ganarlo y jugar esa final tan ilusionante. Pero el mundo del deporte está lleno de decepciones y alegrías. Asumirlo y prepararte para la siguiente vez que haya que competir. Sacar buenas conclusiones de las cosas que hicimos bien, de las que podías haber mejorado y analizar lo que ha sido el partido y la influencia que ha tenido todo. Eso queda en el recuerdo y confiemos en que el equipo no se resienta para competir mañana, que es lo importante. Afrontar el partido con la confianza de lo que hacemos muchas veces y si damos una buena versión de nuestras posibilidades tendremos más opciones de ganar".

Jugadores

"Estamos todos afectados. En la medida que uno se crea unas expectativas grandes, la frustración va en igual medida. Todos teníamos una ilusión enorme que hemos perdido, pero hay atletas que se preparan cuatro años para las Olimpiadas dar su mejor momento y en la primera tienen un tropiezo y se caen. Esto hay que asumirlo, la realidad del deporte es esto. El que supera estas situaciones, a largo plazo acabas cumpliendo los objetivos".

El Getafe

"El Getafe es que la realidad, como el Alavés, son dos equipos en principio no podíamos esperar a que estuvieran ahí tan altos, que estén en Champions, y eso indica que están haciendo las cosas bien. Tanto el Getafe como nosotros somos los dos equipos en los últimos años que más hemos crecido en la Liga. Sólo hay que ver los tres delanteros que tienen, que han metido 25 goles entre los tres. Todos los jugadores están comprometidos y trabajando en los aspectos que controlan mejor".

Cansancio

"Estamos en un punto que es verdad que en algunos jugadores puede haber cansancio. Acusan los partidos que hay tan poco tiempo entre jueves y domingo, pero hay un punto de rabia, en el que después de lo que hemos perdido todo el mundo está en disposición de afrontar el próximo partido rápido para quitarte la sensación de frustración cuando haces las cosas bien y pierdes siempre quedan cosas para echar el resto el próximo partido. Sabemos que es un partido importante porque nos quedan varios objetivos importantes, uno es desde luego la Champions y entrar en Europa, aunque no sea a Champions y eso son objetivos estimulantes. Tres objetivos ante un rival directo y coger impulso para lo que queda de campeonato y teniendo en cuenta que los partidos van a ser de jugar semana en semana".

Tello

"El problema es que sólo hizo un entrenamiento completo con el grupo. Lo normal es que realice al menos una semana con el grupo. Las sensaciones son buenas pero el riesgo existe. El hecho de haberle forzado asumimos el riesgo, pero ahora queda doce o trece partidos de Liga, él está mejor pero ira entrando poco a poco, de inicio no está, pero va a entrar en la convocatoria y aportando y dando su máximo nivel".

Puntos

"Hay una jornada influyente en la clasificación, varios equipos con opciones que van a jugar entre ellos. Está el partido nuestro, el del Valencia, la Real, el Athletic, el Sevilla… Las diferencias no son tan grandes. A veces ganar uno o dos partidos parecen mucho, pero aún queda mucho. La clave es llegar a los cinco o seis últimos partidos con opciones de estar ahí, esos sí que son claves".

Faltas en el estilo de juego del Getafe

"A nosotros nos influye mucho tener continuidad en el juego y lo que pedimos siempre es que apliquen el reglamento a los que pueden hacerlo. No quiero entrar en más discusiones y polémica. Esto es un juego con unas normas para cumplirlas. Que sean justos y apliquen el reglamento".

Lainez

"Diego tiene las mismas opciones que tienen los jugadores. Dependerá a veces del partido, luego a veces la influencia con los cambios. Diego es un jugador más del equipo. Hoy he dejado a tres fuera sanos por decisión técnica. Aquí la realidad es que cada uno con sus minutos y la aportación en los entrenos se ganan los minutos".

Mensaje a la afición

"La afición ha entendido que el equipo lo ha dado todo. Ha habido un reconocimiento en ese sentido porque hemos jugado un partido lo suficientemente bueno para haberlo resuelto si hubiéramos estado más acertados de cara a portería, es la voluntad de querer hacer bien las cosas. No tengo ninguna queja, estoy orgulloso y la afición estar orgullosa de los jugadores. El acierto es fundamental, pero a veces nos equivocamos más que acertamos. No estamos teniendo la fortuna de cara a portería que hemos merecido. Sus tres delanteros han metido 25 goles".

Gayá

"Él sabe lo que le dijimos. Lo que habría que ver lo que le dijimos es la realidad o no porque siempre se dicen cosas. Hay que ver si lo que le hemos dicho es cierto o no. Creo que desde fuera hay que valorar si es cierto o no, si tu cumples con las reglas o no. El VAR, a veces hablamos del VAR sin profundizar en las circunstancias y las jugadas no las valoramos. Si la acción de Paulista con Gio la hubieran valorado igual que en la jugada de Casemiro, igual estaríamos hablando de esa acción".