Setién: "Fuimos muy superiores"

El Betis salió de su enfrentamiento contra el Alavés con una sensación agridulce tras un encuentro en el que el cuadro verdiblanco fue superior, y tuvo la oportunidad de haber ganado un partido clave contra un rival directo en la pelea por los puestos europeos a final de temporada.

Setién salió a la rueda de prensa del Villamarín satisfecho con el trabajo de sus jugadores y algo contrariado por no haber podido concretar una victoria que hubiese supuesto una gran inyección de moral. “No sé si habrá sido nuesto mejor partido, para eso deberíamos haber acertado la infinidad de ocasiones que hemos tenido de cara a portería, pero no hemos sido capaces”, sentenció el técnico cántabro.

En cuanto a la actuación arbitral de Mateu Lahoz, Quique Setién también dejó un par de pinceladas, aunque no quiso mojarse demasiado. “Del árbitro es mejor no hablar, aunque me gustaría saber qué criterio ha empleado en algunas acciones, sobre todo con las tarjetas”, dijo.

También quiso destacar que la acción de la posible segunda amarilla a Duarte era “bastante clara”. “Creo que todo el mundo ha visto la segunda tarjeta menos él”, explicó.

Aún así, el preparador verdiblanco destacó que el trabajo que habían hecho sus pupilos era muy bueno, sobre todo en la segunda mitad. “Hemos hecho muchísimas ocasiones y hemos tenido una autoridad tremenda en la segunda parte con muchos tiros claros, hemos metido al rival en la segunda parte en su área y hemos generado muchas ocasiones pero nos ha faltado acierto al final”, argumentó Setién.

Por último, habló del gol encajado por el Betis. “No creo que nos haya perjudicado el gol anulado antes, es una jugada fortuita en la cual hay muchos rebotes”. Además, Setién aclaró que la fortuna influye mucho en este tipo de acciones. “A veces pasan este tipo de cosas pero es un accidente en el que se acaba quedando un jugador solo y mete la pierna, a veces la fortuna no está de tu lado”, sentenció Setién.