Tello: "Me voy orgulloso de haber cumplido mi contrato en el Betis"

Además de Joel, Cristian Tello también ha recibido su camiseta con dorsal correspondiente a su debut como jugador verdiblanco, en un detalle más sobre su despedida una vez acabe el partido ante el Madrid. El extremo de Sabadell también ha pasado por los medios oficiales del club heliopolitano, tratando los siguientes asuntos.

Balance

"Contento por el año que hemos hecho. Orgulloso, hemos ganado un título, estamos de nuevo en Europa... Era el objetivo al inicio del año y lo hemos cumplido. Muy feliz de haber pertenecido a este club y haber vivido en esta ciudad".

Despedida

"Duele, son cinco años aquí. Son muchos recuerdos con mi familia y el equipo. Son momentos difíciles para la familia tener que abandonar un lugar tan bueno como éste. Cuesta dar el paso de dejarlo, pero así es el fútbol. Estoy orgulloso de haber cumplido mi contrato y espero que los próximos retos vengan con mucha ilusión".

Gol en el derbi del 3-5 y el penalti de Copa

"Fue una carrera desde medio campo. A Sergio León ni lo veo. Tenía claro que quería acabar la jugada y salió bien, subió el quinto gol al marcador. En la tanda muchos nervios, es una situación difícil, pero por suerte engañé al portero. Durante la tanda analicé al portero y se tiró siempre a su derecha y tuve claro a dónde tirar. Tenía claro que quería tirar, pero es una decisión del míster. Me dijo que iba ser el cuarto y me preguntó si estaba con confianza y le dije que sin problema".

Tener más minutos

"Cualquier jugador que es ambicioso lo que quiere tener es minutos y ser protagonista dentro del campo. Ha habido momentos en los que quizás podía haber participado más. Me voy con ese pero de que me ha faltado esa continuidad para haber dado más al equipo dentro del campo".

Afición

"A la afición darle las gracias, me he sentido súper querido. He intentado darlo todo por ella, dar lo mejor de mí dentro del campo. Llevo cinco años aquí y cada partido aquí en el estadio ha sido una pasada. Decirles que desde dentro del vestuario a ellos los necesitamos mucho. Ellos son un jugador más, son pieza fundamental de nuestro proyecto".

Bernabéu

"Sería una victoria bonita y sobre todo que nos jugamos esa quinta plaza, que da prestigio al club y un extra económico que siempre viene bien al club".