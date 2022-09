Willian José: "Le pregunté a Joaquín si quería lanzar el penalti y me dijo que lo tirara yo"

Willian José no lo ha pasado bien en este inicio de la temporada por el tema de las inscripciones. En Helsinki, sin embargo, el brasileño volvió a sonreír. Por fin. Con dos goles que sellaron el triunfo verdiblanco y con los que abrió su cuenta en esta campaña.

"No está mal. Lo más importante era la victoria y salir de aquí con los tres puntos ante un rival difícil en un campo complicado por el césped artificial. Aquí todo cambia, nada es igual que en el césped natural: el pase, el golpeo del balón, la carrera...", explicó el delantero, que se mostró "con confianza" a la hora de lanzar el penalti: "Le pregunté a Joaquín si quería tirarlo él y me dijo que lo lanzara yo", señaló Willian José, que añadió sobre el segundo tanto: "Sin estar Juanmi me quedé por el área y pude cazar el balón".

También adelantó el delantero algo sobre el malagueño, cuya lesión no pinta bien: "No tenemos noticias de Juanmi, está en el hospital haciéndose pruebas, pero estamos muy preocupados".

Ahora Willian José mira adelante, porque "esto no para". "Tenemos un calendario muy difícil, pero es nuestro trabajo después de la buena temporada del año pasado. Merecemos tener un calendario lleno de partidos y contamos con una buena plantilla para afrontar todos esos encuentros".