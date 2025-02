Ángel Haro: “Todavía podemos enmendar esa irregularidad que venimos acusando todo el año”

Sevilla/Pone rumbo el Real Betis a su séptimo partido en la Conference League esta temporada: tres victorias, un empate y dos derrotas. Racha inexcusable que hace que los verdiblancos sigan su camino europeo por la carretera secundaria del play off. Será además, el noveno encuentro en su historia en la competición si tenemos en cuenta, y ha de estar grabado en la retina, la eliminatoria a doble partido el curso pasado ante el Dinamo de Zagreb. Era la ronda previa a los octavos, como lo será mañana por la noche (21:00) en la medievalesca ciudad de Gante, pinturesco lugar donde los de Manuel Pellegrini tendrán que mirar irremediablemente a la verdad a la cara. No hay hueco para especulaciones ni para flanes.

Como tradicionalmente sucede antes de volar hacia el destino de un nuevo compromiso europeo, el presidente de la entidad, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto de San Pablo."Está siendo un año irregular, y es verdad que esto es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en LaLiga, y ahora hay que dar el do de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son finales", analizó el estado actual de su equipo antes de visitar al Gante.

La remontada del Celta, un varapalo

"Como cualquier bético, lo recibí mal. Después de irnos 2-0 en el descanso pues todo parecía que iba a ser un partido placentero, y nos remontaron. Obviamente no me gustó. (...) Hay un diálogo fluido, fundamentalmente entre el director deportivo y el entrenador. Nosotros también con el entrenador, y entre todos tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestra disposición para cambiar un poco la dinámica y esa irregularidad que digo que se está repitiendo durante todo el año".

¿Precoupado por esa irregularidad?

"Al final esto es un deporte colectivo y por tanto cuando las cosas no salen, pues todos tenemos que darmás. Yo creo que aquí los que estamos arriba tenemos que intentar apoyar y empujar, y los que están en el campo, los jugadores y el cuerpo técnico, pues también tienen que dar más, y esto al final no solamente es una explicación única. Creo que estamos teniendo errores puntuales que no nos hacen mucho daño, luego también el equipo en determinadas circunstancias se viene un poco abajo, pero creo que calidad hay, cuerpo técnico hay. Tenemos que intentar que al final podamos sacar adelante la situación en la que tenemos, que afortunadamente todavía no es grave, todavía tiene solución, por decirlo de alguna forma, tenemos prácticamente un tercio de temporada, tenemos ahora una eliminatoria muy interesante, o sea que todavía podemos enmendar esta irregularidad que venimos acusando durante el año".

Ánimo del vestuario

"El ánimo está bien, hace muy poquito estuvimos comiendo con los capitanes y están muy por la labor, muy comprometidos, pero bueno, al final estos partidos son los hay que levantarse, no queda otra. (...) Confianza máxima en el entrenador, en el cuerpo técnico, en los jugadores, en el club y en la estructura del club".

La imagen en Europa

"Se ha hablado lógicamente de buscar soluciones o buscar paliar esos errores puntuales que se dan o esas desconexiones puntuales en momentos del partido, y eso es trabajo del entrenador. (...) Desde principio de curso se veía al equipo muy comprometido con esta competición (Conference League), y no hemos tenido los resultados que esperábamos tener. Mañana es un partido clave para demostrarlo de nuevo.

"Ha habido partidos que no hemos estado al nivel que se le presume al Betis, con la plantilla y la calidad que tiene. Son cosas que pasan, y ya le digo, a mí me gustaría jugar, pero yo no juego, y son ellos, con la ayuda nuestra, los que tienen que sacar el resultado. Ya no hay margen, es verdad que tenemos un partido de vuelta, pero no podemos hacer un mal partido porque nos podemos complicar claramente ya el pase a la siguiente ronda".

Obligación deportiva para cuadrar el presupuesto

"Esto puede ser una forma también, un atajo interesante de poder estar el año que viene en competición europea, pero son cosas mayores, porque estaríamos hablando de ganar en la competición, ahora mismo lo que nos preocupa es pasar la eliminatoria, hacerlo con un buen fútbol, y a partir de ahí, pues, iremos viendo".

Dificultades para volar a Bélgica debido a una huelga general

"Me preocupa. (...) Está habiendo ciertos revuelos, una huelga general de un país, no olvidemos lo que eso significa, está habiendo cancelaciones, en torno al 40% de los vuelos se han cancelado, y están siendo damnificados algunos béticos que iban a viajar el mismo día del partido. Estamos intentando ayudar, pero, en fin, dentro de nuestras posibilidades, dando información, porque fundamentalmente nosotros no podemos hacer mucho, es una huelga general".

Álvaro Valles

"Sabemos que ha rescindido con Las Palmas por lo que pude leer estos días. A nosotros no nos ha pedido nada al respecto. En lo que podamos ayudarle, le ayudaremos".

El partido entre Betis y Bayern de la Youth League

"Primero felicitar a nuestros jugadores que hicieron un partido magnífico. El partido pudo acabar perfectamente 5-0, pero el fútbol tiene esto. Llegaron una vez y metieron gol. Luego es verdad que hubo una trifulta al final que no me gusta en absoluto. Por lo que he podido saber hubo muchas provocaciones, pero entiendo que por encima de las provocaciones tenemos que no caer en ellas, estamos totalmente alineados con la UEFA en lo que es el fair play en su sentido más amplio, y sobre todo en estas etapas formativas. Nosotros lo que queremos no es solamente formar futbolistas, sino formar personas".

La adaptación de Antony

"Bueno, es muy pronto todavía, es verdad que el jugador está muy cómodo, rápidamente se ha adaptado, se siente muy identificado con nosotros, pero es muy pronto, ahora mismo lo que tenemos es una cesión, el jugador es propiedad del Manchester y nosotros lo que tenemos es intentar sacarle el máximo rendimiento, y cuando llegue el verano nos sentaremos si hay cabida".