Antony, el regreso de un iluminado en el Betis

Sevilla/Manuel Pellegrini tiene a toda la plantilla enchufada. En esta recta final de temporada el cansancio parece no hacer mella aún en sus futbolistas, cuidados con mimo para que, pese a las múltiples lesiones que han condicionado al técnico esta campaña, todos estén a tope para rendir en dos competiciones, pese a que el técnico siempre ha dicho que “jugar jueves y domingo” acaba penalizando en lo físico. Es por eso que, pese a los picos de forma de sus jugadores, nunca ha dejado de rotar, aunque uno se ha escapado de esos cambios y se mantiene inamovible del once inicial desde que llegó: Antony.

El acuerdo por su cesión se hizo público el 25 de enero, después de jugar días antes seis minutos con el United frente al Brighton. Esa misma fecha, el Betis jugaba –y ganaba– en Mallorca y en el siguiente partido, el 2 de febrero, ya fue titular pese a que venía de no serlo en la Premier en ninguno de los ocho encuentros en los que apenas sumó 135 minutos; salió de inicio en uno de los cuatro choques que jugó en la Europa League (126 minutos en total) y sí estuvo en el once inicial dos veces en la Copa de la Liga (145 minutos).

Pero Manuel Pellegrini sabe de fútbol y de recuperar futbolistas. Titular contra el Athletic, al poco de aterrizar, para que Jesús Rodríguez pudiera por fin asentarse en la banda izquierda. Desde entonces, no se ha caído el brasileño del once inicial del técnico chileno. El único que no rota, el único que no descansa. En LaLiga son 13 titularidades para acumular ya más de 1.100 minutos al ser sustituido sólo cuatro veces. En la Conference League tampoco entra en las rotaciones, saliendo en el once inicial en los siete encuentros desde que llegó, aunque ha descansado un poquito más al irse al banquillo antes de tiempo en cuatro ocasiones. Cierto es que en el contrato de cesión con el United había una cláusula de penalización si el brasileño, estando apto, no jugaba, pero seguramente habría un porcentaje de partidos que le darían al técnico margen para rotar si lo estimara necesario. De hecho, Ramón Alarcón, CEO del club, en la recepción en la Feria de El Desmarque indicó: “Lo que el Manchester United quería era que Antony recuperara su valor y aquí lo ha hecho. Esa promesa le hicimos al Manchester e incluso la pusimos por escrito, porque había unas penalizaciones si no jugaba, pero les dijimos que iba a jugar con nosotros. Ya el Manchester United sabe que Antony es aquí feliz y el futbolista entiende que aquí ha encontrado su sitio”, indicó el dirigente.

Pero es que el brasileño está en un gran momento y está respondiendo sobre el césped a la confianza depositada en él. Siete goles y cuatro asistencias como verdiblanco así lo atestiguan, pero su implicación va más allá corriendo en la presión, ayudando en defensa sin guardarse ni un esfuerzo, pese a que es consciente de que su futuro está en el aire, aunque no para de repetir que es feliz en el Betis: “Desde mis primeros días duermo y me despierto sonriendo”, dijo el protagonista en el programa Informe Valdano.

“Tenía muchas ganas de encontrar este nuevo desafío. Me siento en casa. En el United no tenía muchas oportunidades, pero trabajaba en casa para estar preparado, porque sabía que iba a ser muy feliz. Tenía que mantenerme con la mentalidad buena y físicamente bien”, dijo el protagonista, que añadió sobre la determinación de venir al Betis: “Es la mejor decisión que he tomado. Cuando estoy feliz, las cosas salen bien. Es importante hacer goles y asistencias, pero estar feliz conmigo es lo más importante. Me encontré conmigo aquí y las cosas están saliendo muy bien”.

Antony recordó la llamada de Pellegrini para convencerlo: “Me llamó estando en Inglaterra. Es un entrenador increíble por la historia que tiene y los clubes por los que ha pasado y sus títulos. Cuando llegué aquí, desde el primer día, me dio confianza y libertad. Lo más importante es que sea feliz, me dice. Me deja tranquilo y entro tranquilo a los partidos. Me dice que no haga 20 jugadas; pero sí tres o cuatro importantes. Pellegrini es muy bueno por el ambiente que crea y la relación que tiene con todos”, apuntó.