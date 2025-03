La complicada decisión que debe tomar Assane Diao

SEVILLA/La venta de Assane Diao al Como 1907 por algo más de 11.5 millones de euros por el 80% del pase del futbolista fue uno de los puntos clave para que a día de hoy se pueda decir que la plantilla salió reforzada de la ventana de traspasos con la llegada del Cucho Hernández y Antony Santos. El que el pasado verano se proclamó junto a Jesús Rodríguez y también junto a Yanis Senhadji, campeón de Europa Sub-19, hoy tiene la bonita posibilidad de poder ir convocado con la Selección Española de Santi Denia (Sub-21) para los partidos de preparación para el Europeo del próximo verano en Eslovaquia, contra la República Checa en Lorca (el 21 de marzo a las 19:30 horas).

Por otro lado, el rendimiento de Assane le ha abierto las puertas también de su otra nacionalidad, Senegal, pero en este caso en el equipo absoluto que maneja y dirige Pape Thiaw. Los africanos tienen dos compromisos de clasificación para el Mundial de 2026: ante Sudán el 22 de marzo a partir de las 20:00 horas y, por otro lado, contra Togo, el día 25 de marzo a partir de las 22:00 horas. Al estar en ambas prelistas, debe ir pensando poco a poco qué decisión tomará en el final de la próxima semana, cuando ambos entrenadores hagan públicas sus decisiones definitivas. ¿Jugará con España o con Senegal?

Su entrenador, Cesc Fábregas, lo confirmó

"Assane Diao estará la lista de Senegal y está en la prelista de España sub 21. Todos tenemos que adaptarnos a esta situación, pero siempre recordando que lo que te lleva ahí es el rendimiento y el trabajo que haces en la cancha día tras día. Luego, obviamente, lo más importante es que nunca te distraigas y que mantengas la tensión y la atención. Es una decisión suya. Yo hablé con él ayer, porque, cuando eres un jugador de 19 años y todo el mundo empieza a hablarte de que has marcado cinco goles y ahora tiene que tomar una decisión es muy fácil que tu cabeza vaya a otro lado; es natural, algo muy normal. Un poco de mi trabajo es hacerle entender que no se olvide de qué es lo que lo trajo hasta aquí. Esta elección es una elección hermosa, no difícil", establecía el campeón del Mundo.

Es una decisión complicada, ya que debe poner muchas cosas en la balanza a la hora de tomar un camino. Por un lado, la competencia que tendrá en el panorama español es evidente, pero también va a estar más cerca de seguir creciendo como futbolista junto a grandes compañeros y sobre todo, la capacidad de hacerse con los mayores títulos del panorama internacional a nivel de selecciones. Por otro lado, su carrera como internacional está 'más asegurada' en Senegal, donde contaría a priori con menor competencia, pero el peso mediático sería mucho menor.

Assane Diao celebra uno de sus goles con el Como 1907 / Europa Press

Una explosión que dispara su valor y el Betis mira de reojo

Cinco goles en diez partidos. La cifra y su impacto en la Serie A está siendo tremendo y cualquiera de las dos convocatorias es bien merecida para un futbolista que no lo pasó demasiado bien en sus últimos meses a las órdenes de Pellegrini.

Además, si finalmente eligiese ir con España, podría encontrarse en esta convocatoria con Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz, dos buenos amigos que ha dejado en clave verdiblanca y que también están en la prelista de Santi Denia. Todo, lo vigilará de cerca el Betis, que aún posee el 20% de los derechos del futbolista y que ya se frota las manos ante una posible venta multimillonaria en el próximo verano a la Premier League.