Beñat: "Pellegrini es un pedazo de entrenador: problema que tiene, problema que soluciona"

Sevilla/Hace casi 12 años ya que Beñat Etxebarria Urkiaga (Yurre, Vizcaya, 19 de febrero de 1987) saliera del Betis, pero su figura sigue estando muy presente en los aficionados del conjunto verdiblanco. Y más, cuando llegan los derbis, pues fue el gran protagonista del choque de la máxima rivalidad sevillana de aquel 2 de mayo de 2012, con dos goles de falta (1-2).

Hoy, ya retirado como futbolista profesional, atiende desde Bilbao la llamada de Diario de Sevilla en la previa del gran encuentro del próximo domingo en el Benito Villamarín, un choque que sigue viviendo muy de cerca a pesar desde la distancia. "Se me vienen sensaciones como si estuviera jugando ahora mismo ese partido", señala antes de entrar en más profundidad a analizar el derbi y el momento actual que vive el club de Heliópolis.

Pregunta.–¿A qué se dedica ahora?

Respuesta.–Estoy entrenando a la selección de Euskadi en las territoriales. Soy el entrenador de la sub 16. Me saqué el carnet en Madrid, en Las Rozas, y estoy muy contento.

P.–¿Cómo le fue en su última experiencia en el Macarthur FC de Australia?

R.–Muy bien, fue muy chula. Veníamos de un año de pandemia. No se podía mantener un contacto estrecho y al llegar a Australia, tras un duro viaje y después de estar allí 15 días confinados en un hotel, luego hicimos vida normal. Sin mascarillas ni nada. Muy contento futbolísticamente.

P.–Casi doce años ya de su salida del Betis, ¿qué sigue recordando de aquella etapa?

R.–Tengo infinitos recuerdos del Betis. Me acuerdo muchísimo de aquellos momentos. Fue una etapa muy bonita. Al final sigo viendo al Betis siempre, sigo yendo las veces que puedo al Villamarín. Me hubiera gustado este año ir al derbi del domingo, pero me resulta imposible. Quiero que mis niños disfruten de la rivalidad y de la pasión con la que se viven los derbis y espero llevarlos a los próximos. Sigo manteniendo ese vínculo con el Betis. Al final, soy un bético más.

P.–Cuatro derbis con el primer equipo, algunos con el filial...

R.–Sinceramente, me acuerdo que el primer derbi de todos me pilló por sorpresa. Al final te cuentan y te cuentan muchas cosas de los derbis, pero nunca te haces una idea de la magnitud que tiene ese partido hasta el momento en que lo vives. Yo decía, ‘pues es un poco más de lo normal’. Se entrenaba a puerta abierta, otros días a puerta cerrada, pero luego llega el día de partido y... ¡Uf! La afición, el camino al estadio, cómo suenan los estadios ese día… Todo eso era increíble.

Beñat y Pepe Mel, en un entrenamiento. / M. G.

P.–Los béticos siguen teniendo presentes aquellos dos goles de falta en Nervión…

R.–Cada vez que vienen estas fechas me viene algún que otro recuerdo de ese partido. Ya no sólo por el hecho de los goles que hice, sino por la semana que se vivía. Se me vienen sensaciones en el hotel antes de salir al campo… como si estuviera jugando ahora mismo el partido. Tuve la suerte de marcar dos goles, pero más contento aún de que además sirvieran para que el equipo ganara.

P.–¿Cómo eran en las previas el mensaje de Mel?

R.–Nos transmitía que era una rivalidad grande en una ciudad que vive el derbi de forma muy intensa y pasional. Nos enseñaban vídeos de derbis anteriores… Era la manera de motivarte. En mi primer derbi no había muchos jugadores que hubieran vivido un partido así. Al final, pues intentamos meternos en la película del derbi y salió muy bien.

P.–En estos partidos, ¿qué claves entiende que hay que saber manejar?

R.–Yo creo que la clave es empezar bien el partido. Entrar bien, que no te sorprendan en nada y también depende de dónde juegues. La clave es empezar bien y meterte a la afición desde el principio. Llegarán momentos duros en los que la afición te saca de esos apuros y te da ese plus. Es complicado, pero si empiezas bien el partido tienes mucho hecho.

P.–El Betis lleva una larga mala racha en los derbis, ¿esto genera más presión o el futbolista se aísla de eso?

R.–Yo creo que al final esas ganas de querer ganar ya te pueden crear un poco de ansiedad o querer más en momentos puntuales. Pero estás hablando de jugadores más que contrastados, como Isco o Antony, que habrán vivido partidos de este tipo por la experiencia que tienen. Y también están los chavales jóvenes. Entre todos van a hacer un partidazo.

Beñat es felicitado por sus compañeros tras marcar el 1-2 en Nervión. / Antonio Pizarro

P.–¿Qué le está pareciendo el Betis de Pellegrini estos años?

R.–No me sorprende. Pellegrini es un entrenador que problema que tiene, problema que soluciona. Puede tener bajas, contratiempos, y al final siempre saca los partidos adelante. No sé cómo, pero siempre saca resultados y rendimientos a los jugadores. Es un pedazo de entrenador.

P.–¿Puede el Betis aspirar a ganar la Conference League?

R.–Yo creo que sí. ¿Por qué no? Tiene una plantilla buena y amplia en todos los aspectos. Para mí tiene equipo para poder aspirar a llegar a la final y ganarla.

P.–Y esa quinta plaza que da derecho a Champions, ¿puede pelear el Betis por ella?

R.–Todavía quedan partidos, queda mucho por jugarse. En estas últimas jornadas todos los equipos aprietan. La opción de que entre un equipo más en Champions por el tema del coeficiente yo creo que sí se va a dar. Pero va a estar peleado y complicado hasta el final. Igual pierdes este fin de semana y ganas los cinco partidos siguientes, al final todos los puntos valen igual. Va a estar difícil entrar, pero el Betis está con opciones de pelear. Tiene que seguir como hasta ahora.

P.–Y un mensaje a la afición...

R.–Con la afición estoy muy agradecido. Han pasado doce años y me siguen recordando. Me siguen mostrando ese cariño, no sé cómo agradecerles eso a los aficionados. Muy agradecido por cómo siempre me han tratado.