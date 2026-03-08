El Betis afronta un duro examen en Getafe antes de la cita europea en Atenas

El Betis ha pasado ya página del decepcionante empate firmado el pasado domingo en el derbi y mira al choque de hoy en el Coliseum antes de encarar la cita europea de octavos de final en Atenas ante el Panathinaikos.

La autocrítica ha estado presente durante toda la semana en Heliópolis por esa segunda parte firmada en la última cita de La Cartuja, de ahí que hoy los heliopolitanos busquen un triunfo con que, además, ampliar la ventaja sobre el Celta tras la derrota de este el viernes ante el Real Madrid. La empresa no le resultará fácil a los de La Palmera, pues delante tendrán al siempre incómodo Getafe, que llega a esta cita con la moral muy alta tras asaltar el Santiago Bernabéu (0-1) en la pasada jornada. Un rival que se ha alejado de la zona de descenso gracias, en buena medida, a sus refuerzos en el mercado de invierno y al buen hacer de su entrenador, José Bordalás.

Cualquier atisbo de desidia será un paso atrás para los verdiblancos de cara a conseguir un buen resultado

De cara al posible once inicial por parte de Pellegrini, el hecho de que vuelva la competición europea provocará que El Ingeniero apueste, como es habitual, por las rotaciones. Tras repetir prácticamente once en los últimos partidos ligueros, podría haber cambios, incluso, en la portería. Valles viene jugando todo en la Liga y en Europa ha sido Pau López el que ha disputado los dos últimos partidos, por lo que de cara a este choque existe una gran incógnita bajo palos. En el lateral derecho podría jugar Bellerín, con Bartra y Valentín Gómez como centrales y Junior en el lateral izquierdo. Altimira, Deossa y Fidalgo podrían formar el centro del campo, mientras que arriba estarían Antony, el Cucho y Abde. Sea cual sea el equipo inicial que Pellegrini ponga en liza, el Betis deberá salir enchufado, con intensidad y sin rastro de la desidia mostrada en el derbi si quiere tener opciones de sacar un buen resultado.

El Betis tendrá delante a un conjunto azulón que ha dado un estirón importante en la tabla, pues hace seis jornadas miraba el descenso muy de cerca y hoy lo observa desde siete puntos por encima, que podrían ser más en función de lo que haga en este duelo ante el Betis. Un margen que tranquiliza, pero no relaja a un equipo getafense que busca un triunfo con el que sumar 35 puntos, una cifra que sí le haría tener la salvación bastante encarrilada. Y es que el Getafe, con los fichajes de Sebastián Boselli, Zaid Romero, Martín Satriano, Veljko Birmancevic y Luis Vázquez, ha elevado su nivel, como se viene observando en las últimas semanas, culminando esa buena línea con la victoria en casa del Madrid.

La llegada del choque ante el Panathinaikos abre el abanico a posibles cambios en el once inicial ante el equipo azulón

En cuanto al posible once ante los verdiblancos, Satriano, Romero y Luis Vázquez apuntan a repetir de inicio. Boselli, si no hay sorpresas, dejará su lugar a Abqar, que reapareció en el tramo final del partido en el Santiago Bernabéu tras superar unas molestias musculares. La duda reside en los laterales. Diego Rico recuperó su sitio en el carril izquierdo con una actuación notable, mientras que Juan Iglesias estuvo muy bien ante Vinícius, por lo que el preparador azulón podría mantenerlo ahí o apostar por una fórmula que ha utilizado en infinidad de ocasiones: doble lateral derecho, con Iglesias y Kiko Femenía compartiendo ese costado.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

Si se decanta por esa opción, Djené, de vuelta tras sanción, y Mario Martín esperarían su turno desde el banquillo. El resto parece claro, con Milla y Arambarri en la medular y, arriba, la sociedad Satriano-Luis Vázquez. Mientras tanto, Borja Mayoral, Davinchi, Juanmi y Abu Kamara son bajas por lesión, mientras que Adrián Liso se perderá el partido por sanción. Duro examen, por tanto, para el Betis antes de la cita en Atenas. Hora de reaccionar.